Utorok 23.9.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
Laureátmi Zlatej lopty Dembele a Bonmatiová, Yamalov otec nespokojný
Dembele, ktorý bol hlavným favoritom, zvíťazil pred Laminom Yamalom.
Vyhlásenie nového držiteľa a držiteľky Zlatej lopty magazínu France Football za sezónu 2024/25 sa opäť raz nezaobišlo bez diskusií. Ocenenie získal premiérovo francúzsky útočník Ousmane Dembele a tretíkrát v rade španielska stredopoliarka Aitana Bonmatiová.
Dembele, ktorý bol hlavným favoritom, zvíťazil pred Laminom Yamalom po tom, čo s Parížom St. Germain získal treble vrátane premiérového triumfu v Lige majstrov. Dvadsaťosemročný francúzsky reprezentant sa zúčastnil na ceremoniáli v Paríži napriek tomu, že jeho klub v tom čase hral ligový zápas v Marseille (0:1). Účasť mu umožnilo zranenie zadného stehenného svalu. Tréner PSG Luis Enrique, ktorý dostal cenu pre najlepšieho trénera, na ceremoniáli chýbal. „Chcem poďakovať všetkým klubom, za ktoré som hral: Borussii Dortmund, môjmu materskému klubu Rennes, kde som sa naučil takmer všetko, a Barcelone, kde som sníval o tom, že budem hrať a kde som sa učil od výnimočných hráčov ako Andres Iniesta a Lionel Messi,“ povedal Dembele po prevzatí ceny.
Spolu s Dembelem bol hlavným kandidátom na Zlatú loptu 18-ročný útočník Lamine Yamal z Barcelony. Ten vyhral La Ligu aj Copa del Rey a bol vyhlásený za najlepšieho hráča do 23 rokov v španielskej najvyššej súťaži. Časť futbalovej verejnosti poukazuje na jeho väčšiu individuálnu kvalitu a talent oproti Dembelemu. „Myslím si, že je to to najhoršie. Nepoviem, že je to lúpež, ale morálna ujma ľudskej bytosti. Myslím si, že Lamine Yamal je zďaleka najlepší hráč na svete, s obrovským náskokom. Nie preto, že je môj syn, ale preto, že je najlepší hráč na svete. Myslím si, že nemá žiadnych súperov. Lamine je Lamine Yamal a musím povedať, že sa tu stalo niečo veľmi zvláštne. Budúci rok bude Zlatá lopta španielska,“ neskrýval rozhorčenie v mixzóne Yamalov otec Mounir Nasroui.
Bonmatiová sa stala prvou ženou, ktorá vyhrala Zlatú loptu trikrát za sebou. Dvadsaťsedemročná hráčka FC Barcelona sa zaradila k Lionelovi Messimu a Michelovi Platinimu, ktorí toto ocenenie získali v troch po sebe idúcich rokoch. „Je to neuveriteľný pocit. Nikdy som si nemyslela, že sa mi to podarí, keďže som v detstve ani netušila, že ženský futbal bude mať takéto postavenie,“ uviedla Bonmatiová. Zlatá lopta pre futbalistky sa udeľuje len od roku 2018, pričom obhajoba barcelonskej stredopoliarky vyvolala taktiež mierne otázniky. Silnou kandidátkou bola aj Mariona Caldenteyová z Arsenalu, ktorá bola kľúčová pri výhre Ligy majstrov. Jej tím sa zároveň stal najlepším spomedzi ženských klubov. Kvalitu ostatných kandidátok uznala aj samotná Bonmatiová: „Ak by som sa mohla o túto trofej podeliť, urobila by som to, je to rok veľkej kvality.“
Úspech futbalistiek na reprezentačnej úrovni priniesol ocenenia trénerke Sarine Wiegmanovej a brankárke Hannah Hamptonovej, ktoré mali podiel na zisku európskeho titulu pre Anglicko. Cenu Leva Jašina pre najlepšieho mužského brankára získal Gianluigi Donnarumma, ktorý bol jednou z kľúčových postáv úspešnej sezóny PSG a momentálne pôsobí v Manchestri City. Gerd Müller Trophy pre najlepšieho strelca si prevzal útočník Viktor Gyökeres, ktorý nastrieľal 54 gólov v 52 zápasoch za Sporting Lisabon a v lete prestúpil do Arsenalu.
