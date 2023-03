Neexistuje lepší spôsob ako udržať Slovensko v bezpečí, NATO podľa Káčera funguje ako poistka

Základ pre zachovanie našej slobody

NATO funguje ako poistka

29.3.2023 (SITA.sk) - Členstvo Slovenska v NATO nebolo nikdy dôležitejšie. Aliancia je zárukou obrany našej krajiny a bezpečnosti občanov, o ktorej nemusíme pochybovať. Povedal to poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer pri príležitosti 19-ročného členstva Slovenska v NATO.Káčer považuje členstvo v najväčšej a najsilnejšej vojensko-politickej aliancii za jedno z najdôležitejších rozhodnutí modernej histórie Slovenska. Informuje o tom v tlačovej správe Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. „Na pozadí ruskej vojny proti Ukrajine sa viac ako kedykoľvek predtým ukazuje dejinný význam nášho vstupu do NATO. Je to základ pre zachovanie našej slobody, bezpečnosti či stability a tiež predpoklad ekonomického rozvoja a prosperity,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie, podľa ktorého skupina 30 vyspelých a demokratických krajín ochotných vzájomne sa brániť je silou, o ktorej sa nedá pochybovať.Neexistuje lepší ani efektívnejší spôsob, ako Slovensko udržať v bezpečí. Význam členstva v Aliancii podľa Káčera pochopíme lepšie, keď si vypočujeme volanie Ukrajincov po bezpečnostných zárukách a keď sa zamyslíme nad bezprecedentnými rozhodnutiami Fínska a Švédska vzdať sa doterajšej neutrality.Severoatlantická aliancia ihneď po vypuknutí ruskej agresie potvrdila svoj význam a funguje ako poistka. Členstvo v NATO poskytuje Slovensku a ďalším spojencom záruky v podobe článku 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane.„Vytvorenie štyroch nových mnohonárodných obranných bojových skupín NATO pomohlo zmierniť obavy štátov na východnom krídle Aliancie, v blízkosti ruskej vojny proti Ukrajine,“ dodal Káčer a pripomenul, že slovenskí vojaci v Pobaltí pomáhajú chrániť občanov iného štátu Aliancie.NATO je podľa neho dnes jednotnejšie ako kedykoľvek predtým a pripravené odstrašiť akéhokoľvek agresora, zaistiť ochranu svojich občanov a kolektívnu obranu každého centimetra územia spojencov. Slovenská republika je zodpovedným, predvídateľným a rešpektovaným spojencom, pripraveným plniť svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Severoatlantickej aliancii.