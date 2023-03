Zelenskyj naznačil scenár následkov, ak ukrajinská armáda príde o Bachmut

29.3.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok varoval, že pokiaľ ukrajinská armáda nezvíťazí v dlhotrvajúcej bitke o mesto Bachmut v Doneckej oblasti, Rusko by mohlo začať budovať medzinárodnú podporu pre dohodu, ktorá by mohla prinútiť Ukrajinu urobiť neprijateľné kompromisy. Ruský vodca Vladimir Putin by v takom prípade podľa Zelenského „toto víťazstvo „predal“ Západu, svojej spoločnosti, Číne, Iránu“.„Ak bude cítiť trochu krvi a cítiť, že sme slabí, bude tlačiť, tlačiť, tlačiť,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre agentúru AP, ktorý sa uskutočnil vo vlaku z mesta Sumy do Kyjeva. Zelenskyj v uplynulých dňoch navštívil viaceré miesta na frontovej línii, aby udržal vysokú motiváciu svojej armády aj ukrajinského obyvateľstva.Zelenskyj prognózuje, že ak by Ukrajinci v Bachmute prehrali, tlak z porážky by v takom prípade prišiel veľmi rýchlo. A to nielen od medzinárodného spoločenstva, ale aj od jeho vlastnej krajiny. „Naša spoločnosť sa bude cítiť unavená a bude ma tlačiť, aby som s nimi (Rusmi) urobil kompromis,“ povedal Zelenskyj a dodal, že zatiaľ takýto tlak nepocítil.