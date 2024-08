Neexistujú žiadne dáta, reaguje minister Susko na reči o náraste drobnej kriminality (video)

Dlhodobý problém

Zlodejom sa oplatí riskovať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.8.2024 (SITA.sk) - Neexistujú žiadne dáta, ktoré by potvrdili argumenty opozície, že novelizácia trestných kódexov viedla k nárastu drobnej kriminality. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ).„Opoziční politici absolútne zavádzajú a klamú na tlačových konferenciách a podnecujú občanov k páchaniu trestnej činnosti,“ vyhlásil Susko.Ako zopakoval, nikto zatiaľ nemôže mať relevantné dáta o tom, či nárast kriminality súvisí s novelizáciou Trestného zákona a Trestného poriadku, alebo nie.„Z našich štatistických údajov a informácii, ktoré máme aj z ministerstva vnútra, aj z ďalších organizácií vyplýva, že nárast kriminality na Slovensku, tej drobnej, je dlhodobejší,“ zdôraznil Susko.Ide o obdobie jedného až dvoch rokov. „Čiže absolútne to nesúvisí s novelizáciou trestných kódexov,“ dodal minister.Podľa opozičnej strany SaS na Slovensku vďaka schválenej novele Trestného zákona narastá počet krádeží.„Obchodné reťazce hovoria, že sa zvýšil počet krádeží, aj športové obchody, mesto Trenčín povedalo, že sa zvyšuje počet krádeží kolobežiek aj ostatných subjektov. Je to preto, že keď podľa novely Trestného zákona ukradnete za menej než 700 euro, nie je to trestný čin, ale len priestupok a za ten dostanete maximálnu pokutu 331 eur,“ uviedol v stredu 21. augusta predseda liberálov Branislav Gröhling Ako príklad uviedol, že keď niekto ukradne mobil za 699 eur a chytia ho, dostane pokutu 331 eur, tak sa mu tento risk aj oplatí. „Potom môže ísť vedľa do ďalšieho obchodu a urobiť presne to isté,“ povedal predseda SaS.