Zmeny na trhu práce zvyšujú nároky na vzdelávanie, dlhodobým problémom je aj zatraktívnenie nedostatkových profesií

Jednoduché uplatnenie či zmena práce

Nové požiadavky na kvalifikáciu

Zatraktívnenie nedostatkových profesií

22.8.2024 (SITA.sk) - Časy, kedy stačilo získať kvalifikáciu pre prácu jednorazovo na celý život, sú zrejme dávno preč. Ako upozorňuje riaditeľ International Wellbeing Authority Cluster Oliver Poór, neustále dynamické zmeny na trhu práce kladú nároky na sústavné vzdelávanie.„Častokrát je priepasť medzi vedomosťami, ktoré si odnesie čerstvý absolvent zo školy a potrebami pre jeho uplatnenie taká veľká, že dovzdelávanie sa je nevyhnutnosťou,“ hovorí Poór. Rastúca životná úroveň, konzumný spôsob života a neúprosná demografická krivka sa podľa odborníka začína prejavovať v podobe čoraz väčšieho nedostatku pracovnej sily.„Skúsenejší zamestnanci majú zvyčajne stabilné pracovné miesta a vďaka vzťahovým mapám je pre nich relatívne jednoduché sa uplatniť, prípadne zmeniť prácu. Pozornosť zamestnávateľov sa preto obracia vo vyššej miere k mladej generácií,“ pokračuje Poór. Okrem potrebnej kvalifikácie, ktorá je štandardom pre pracovnú pozíciu, vstupujú do výberového procesu čoraz viac aj charakterové vlastnosti uchádzačov.„Zamestnávatelia hľadajú ľudí s vlastnosťami a charakterovými črtami ako precíznosť, dochvíľnosť, flexibilita či asertivita,“ podotýka Poór. Výhodou staršej generácie podľa neho je, že zvyčajne má dobré pracovné návyky a je zvyknutá na väčšinu vyžadovaných požiadaviek zamestnávateľov.„Má celkový prehľad, dokáže samostatne hľadať riešenia problémov a realizovať ich, čo je u mladých často problémom. Tí vo väčšine prípadov očakávajú, že im cestu k riešeniu ukáže zamestnávateľ, resp. ich líder,“ povedal Poór. Neustále zmeny na trhu práce však vytvárajú aj nové požiadavky na kvalifikáciu.„Kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy sú stabilným základom rozvoja ľudí aj vo vyššom veku a ich schopnosti prispôsobiť sa požiadavkám trhu. Zamestnanci, ktorí sú otvorení vzdelávaniu a chápu jeho prínos pre prácu, si z neho odnášajú viac a zvyčajne plynulejšie postupujú po kariérnom rebríčku,“ konštatuje Poór. Potrebu kontinuálneho vzdelávania si už uvedomujú firmy, a to nielen korporáty, ale aj menšie spoločnosti s moderným prístupom.„Vzdelávanie im pomáha zlepšovať produktivitu, zákaznícku skúsenosť, zlepšovať procesy a denný chod firmy. Tento fenomén je viditeľný naprieč všetkými sektormi,“ hovorí Poór. Rastúci dopyt registruje aj v oblasti personalizovaného vzdelávania a mentoringu, čo odráža potreby zamestnancov a zamestnávateľov pri prenose vedomostí zo školenia do výkonu pracovných činností.Dlhodobým problémom je však zatraktívnenie nedostatkových profesií. Jednou z možností riešenia je podľa odborníka spolupráca súkromného sektoru s úradmi práce, ktoré evidujú nedostatkové profesie na trhu práce a majú databázy občanov v príslušných mestách.Ako však uvádza Poór, často si uchádzači neuvedomujú, že napríklad remeselné profesie prinášajú oveľa viac výhod v porovnaní s administratívnou prácou, či office manažmentom.