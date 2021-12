Neférová a diskriminačná, kritizuje Klub 500 obnovenú Prvú pomoc plus podľa schémy 3B

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Obnovenie poskytovania Prvej pomoc plus podľa schémy 3B je podľa Klubu 500 neférové a diskriminačné. O štátny príspevok totiž budú môcť žiadať len prevádzky, ktoré boli pre sprísnenie protipandemických opatrení zatvorené, zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 % a zamestnávajú do 50 zamestnancov.Takto nastavená schéma štátnej pomoci je podľa Klubu 500 diskriminačná, tak pre prevádzky, ktoré mali nižší pokles tržieb, ako aj pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 50 ľudí.Kým do leta mohli firmy bez rozdielu žiadať o štátnu pomoc už pri 20-percentnom poklese tržieb, teraz štát podľa Klubu 500 zavádza nedomyslené opatrenie, ktorým potrestá veľkú časť prevádzok a ich zamestnancov, a v konečnom dôsledku celú krajinu.„Premiér pri predstavovaní štátnej pomoci deklaroval, že štát myslí na prevádzky postihnuté lockdownom . Diskriminuje však tých, ktorí majú pokles menší ako 40 %. Diskriminuje podnikateľov a podniky, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov a zaznamenali pokles tržieb," upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Klub 500 preto žiada pomoc prehodnotiť a zahrnúť do nej aj firmy s nižším poklesom tržieb ako 40 % a zamestnávajúce aj viac ako 50 ľudí.