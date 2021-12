Dánska exministerka konala nezákonne, pre rozdeľovanie párov žiadajúcich o azyl skončila vo väzení

Odvolanie je nemožné

Kariéra na vlásku

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalú dánsku ministerku pre imigráciu uznali vinnou z nelegálneho rozdeľovania mladých párov žiadateľov o azyl. Súd pre impeachment rozhodol, že nariadenie Inger Stöjbergovej bolo nezákonné a poslal ju na 60 dní do väzenia. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Stöjbergovú podľa jej slov verdikt prekvapil. Svoju politiku obhajovala s tým, že bola určená pre boj s detskými manželstvami. „Nie som to len ja, kto prehral, ale dánske hodnoty prehrali tiež,“ povedala novinárom s tým, že svoj trest prijme.Bol to prvý proces impeachmentu v Dánsku za takmer tri desaťročia a len šiesty v histórii krajiny. Voči verdiktu sa nemožno odvolať a odpykanie si trestu vo väzení je bezpodmienečné.Stöjbergová slúžila ako ministerka pre imigráciu, integráciu a bývanie v rokoch 2015 - 2019. Počas jej pôsobenia zastávala tvrdú líniu v postoji k prisťahovalectvu a zaviedla desiatky obmedzení.Medzi nimi bolo nariadenie z februára 2016, na základe ktorého zosobášení utečenci mladší ako 18 rokov nesmeli byť ubytovaní so svojimi partnermi. O niekoľko mesiacov neskôr dané pravidlo zrušili, úrady však takto rozdelili 23 párov.Politická kariéra niekdajšej ministerky po rozhodnutí súdu visí na vlásku. Stöjbergová vo februári rezignovala ako podpredsedníčka konzervatívno-liberálnej strany Venstre po tom, čo jej poslanci hlasovali za jej impeachment. V súčasnosti je nezávislá poslankyňa. Mohla by však prísť o kreslo, keď bude parlament hlasovať o jej vylúčení.