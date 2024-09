Neformálne stretnutie s Gašparom podľa Kolíkovej nemôže nahradiť prácu výboru na kontrolu SIS, liberáli sa ho zúčastniť nemienia

6.9.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa nemieni zúčastniť na neformálnom stretnutí so šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom . Opozičná strana je toho názoru, že vládna koalícia cielene zablokovala výbor NR SR na kontrolu SIS, keď z pozície jeho predsedníčky odvolala poslankyňu Máriu Kolíkovú (SaS)."Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa preto nebude podieľať na prekrývaní faktu, že kontrola SIS na pôde parlamentu nie je," uviedli liberáli. Neformálne stretnutie s Gašparom podľa Kolíkovej prácu výboru nahradiť nemôže."Považujeme to za hmlu, ktorou chcú prekryť, že kontrola SIS na pôde parlamentu je zablokovaná a za tento stav je zodpovedná koalícia. Tohto neformálneho stretnutia sa nezúčastním, pretože kontrola SIS má prebiehať na pôde parlamentu a takúto kontrolu má viesť opozičný poslanec. Len taká kontrola má zmysel," uviedla Kolíková.Poslankyňa tiež avizovala, že plánujú na pôde parlamentu iniciovať rokovanie s predstaviteľom SIS, ktoré by sa malo týkať napríklad opakovaných bombových hrozieb voči školám či medializovaných informácií o novom sledovacom systéme.