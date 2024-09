Slovensko čelí starnutiu populácie a odlivu ľudí do zahraničia, Raši zdôraznil potrebu investícií do viacerých oblastí (foto)

Starnutie populácie

Potreba investícií

Znižovanie regionálnych rozdielov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.9.2024 (SITA.sk) - Riešenia kohéznej politiky v súvislosti s demografickými výzvami rezonovali na stretnutí ministrov v Budapešti, na ktorom sa zúčastnil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR "Táto téma je pre Slovensko mimoriadne dôležitá, keďže patríme k členským štátom, ktorých populácia je výrazne ovplyvnená demografickými zmenami," povedal Raši.Minister investícií zdôraznil, že Slovensko čelí problémom ako starnutie populácie , prirodzený úbytok, vyľudňovanie niektorých regiónov a odliv ľudí do zahraničia. Následkom tohto je podľa neho nedostatok zamestnancov v rôznych oblastiach."Najnovšie projekcie ukazujú, že budeme patriť medzi najrýchlejšie starnúce ekonomiky EÚ, čo nám v budúcnosti môže spôsobiť obrovské ekonomické problémy," vysvetlil šéf rezortu investícií Dodal, že Slovensko podporuje pokračovanie úsilia Rady o riadenie demografických zmien v Európe, zohľadňujúce ich vplyv na konkurencieschopnosť, ľudský kapitál a rovnosť.Raši zdôraznil potrebu investícií do vzdelávania, tvorby pracovných miest a inovácií na udržanie a prilákanie mladých odborníkov, ako aj podporu návratu Slovákov zo zahraničia. Potrebné sú aj investície do zdravotníckej infraštruktúry a dlhodobej sociálnej starostlivosti pre rastúci počet seniorov."Slovensko v súčasnom programovom období vyčlenilo takmer 2 miliardy eur na opatrenia zamerané na demografické problémy a očakáva prúdenie ďalších financií do tejto oblasti. Je dôležité, aby sme takúto podporu mohli využiť aj v budúcnosti, po roku 2027. Aj preto považujem možnosť diskutovať s ostatnými členskými štátmi o spôsobe, ako by politika EÚ mala pomôcť riešiť demografické trendy a výzvy aj u nás na Slovensku, za naliehavú," povedal Raši.Jednou z priorít terajšej vlády je podľa ministra Rašiho znižovanie regionálnych rozdielov."Ako minister zodpovedný nielen za eurofondy, ale aj regionálny rozvoj, organizujem pravidelne rezortné dni, na ktorých sa spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom a generálnymi riaditeľmi sekcií stretávame s regionálnymi lídrami, starostami a primátormi," uviedol Raši.Minister investícií tiež upozornil na to, že demografické zmeny predstavujú dlhodobú prekážku konkurencieschopnosti Slovenska a prehlbujú regionálne rozdiely.