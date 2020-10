Negatívny dopad opatrení druhej vlny pandémie pociťuje 95 percent firiem, mnohé sú na pokraji krachu

Až polovici firiem klesli tržby o polovicu

Podnikatelia očakávajú výraznejšiu pomoc štátu

Firmy môžu ísť do konkurzov

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Negatívny dopad opatrení v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 pociťuje 95 percent malých a stredných podnikov v najviac dotknutých odvetviach. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizoval Slovak Business Agency V reakcii na aktuálnu situáciu je väčšina podnikateľov vo svojich firmách nútená zavádzať opatrenia s cieľom znížiť stratu. Dominujú najmä prispôsobovanie poskytovania služieb novým potrebám trhu alebo investovanie rezerv z minulosti.Takmer štvrtina oslovených reagovala skrátením úväzkov svojim zamestnancom alebo tvrdením, že to v najbližšej dobe plánuje. Radikálnejšie opatrenie, akým je prepúšťanie, pripravuje obdobná skupina podnikateľov, najčastejšie z oblasti stravovacích služieb.V rámci jednotlivých odvetví hospodárstva sa pokles tržieb v oboch vlnách pandémie najvýraznejšie prejavil v oblastiach stravovacích služieb, umenia, zábavy a rekreačných činností.„Obmedzenia budú na Slovensku v nasledujúcich týždňoch s veľkou pravdepodobnosťou viesť k ďalšiemu zásadnému poklesu tržieb malých a stredných podnikov. Výrazný prepad do konca roka očakáva až 92 percent oslovených podnikateľov na Slovensku,“ konštatuje riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency Marián Letovanec.Aktuálne polovica oslovených firiem zaznamenáva pokles tržieb do 50 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka."V súvislosti s ďalším vývojom druhej vlny pandémie v najbližších týždňoch však možno očakávať ešte negatívnejšie dopady na tržby malých a stredných podnikov,“ dodal Letovanec.V súvislosti so zavedením protipandemických opatrení viacerí podnikatelia očakávajú výraznejšiu pomoc, ako tomu bolo v prvej vlne. Pokles tržieb bol výrazne vyšší ako poskytnutá pomoc od štátu pri takmer polovici oslovených firiem. Najhoršia situácia je medzi podnikateľmi v gastrosektore.Doterajšia podpora dokázala podľa prieskumu úplne alebo aspoň čiastočne kompenzovať výpadok tržieb spôsobený vypuknutím pandémie v prípade pätiny podnikateľov.Čo sa týka možných podporných opatrení, podnikatelia požadujú najmä zníženie odvodov alebo ich čiastočné odpustenie. Viac ako polovica respondentov preferuje opatrenia vo forme priamych dotácií na úhradu svojich fixných nákladov.K ďalším opatreniam patrí zásadné zníženie sadzby DPH, zvýšenie maximálnej mesačnej výšky pomoci pre SZČO a jednoosobové s.r.o., či navýšenie sadzieb paušálnej podpory vypočítanej z poklesu tržieb.Pri podmienkach platných od 15. októbra by podľa prieskumu viac ako polovica oslovených podnikateľov udržala podnikanie minimálne nasledujúce tri mesiace. No až takmer polovica oslovených z najviac ohrozených odvetví deklarovala, že nedokáže podnikať dlhšie ako dva mesiace.„Podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti sa však od 24. októbra ešte viac sprísnili a zákaz vychádzania takmer úplne znemožní podnikateľskú činnosť v ohrozených sektoroch. Stojíme pred rizikom náhleho spustenia vlny konkurzov a likvidácií firiem v sektore služieb a začínajúcich podnikateľov,“ poukazuje generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová Firmy zároveň podľa prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Solíka potrebujú aspoň základnú stabilitu a predvídateľnosť podmienok.