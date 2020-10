O dotáciu 5 600 eur môžu zažiadať aj živnostníci, ktorí v prvej vlne skončili s podnikaním

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Živnostníci, ktorí ukončili svoje podnikanie po prvej vlne pandémie a chcú začať znovu podnikať, môžu sa uchádzať o príspevok na podporu podnikateľov. Po rokovaní vlády to v stredu povedal minister práce Milan Krajniak Rezort v rámci aktívnej politiky trhu práce dáva živnostníkom jednorazový príspevok na podnikanie vo výške 5 600 eur. A aj tí živnostníci, ktorí sa pre krízu rozhodli skončiť s podnikaním a uvažujú nad návratom, majú podľa Krajniaka právo do konca roka žiadať o túto dotáciu na začatie podnikania.Prostriedkov na túto podporu je podľa neho dostatok a zároveň si myslí, že táto podpora je slušná na to, aby sa ľudia mohli vrátiť k svojmu podnikaniu.