Negredo má namierené z Besiktasu do AS Monaco

Paríž 18. augusta (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Alvaro Negredo mieri do AS Monaco. Francúzsky klub sa už podľa portálu RMC Sport dohodol s jeho terajším zamestnávateľom Besiktasom Istanbul na prestupe.Čoskoro 33-ročný Negredo by mal s Monacom podpísať dvojročnú zmluvu. V minulosti obliekal útočník dresy Realu Madrid, Almerie, FC Sevilla, Manchestru City, Valencie i FC Middlesbrough. Španielsko reprezentoval spolu 21-krát.