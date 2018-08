Zabezpečenie dostatku vody sa stáva aktuálnou úlohou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 18. augusta (TASR) - Budovanie nových nádrží na malých riekach, ktoré je v Česku nepopulárne, sa bude musieť začať už v blízkej budúcnosti.pre portál iDNES to povedal Pavel Punčochář, bývalý vrchný riaditeľ sekcie vodného hospodárstva českého ministerstva pôdohospodárstva. Pôsobí v ňom ako odborník s dlhodobými skúsenosťami, hoci je už dôchodcom.Expert uviedol, že ministerstvo pripravuje zmeny v zákone o vode. Pribudne v ňom kapitola Sucho. Vzniknú komisie pre boj so suchom, krajské aj celoštátna. Tento systém sa osvedčil pri budovaní systému ochrany pred povodňami. Tam, kde sa to ukáže ako užitočné, sa komisie zriadia aj v obciach a mestách.Komisie budú vyhlasovať a odvolávať stav nedostatku vody a vydávať napríklad nariadenia na obmedzenie spotreby vody, či umožnia jej odber z náhradných zdrojov.Nevyhnutnosť starostlivejšie hospodáriť s vodou vyvolávajú zmeny klímy. Ich negatívne vplyvy sú rýchlejšie, než sa v nedávnej minulosti predpokladali. Vzostup priemernej teploty o jeden až 1,5 stupňa Celzia sa očakával až okolo roku 2040. Ten je realitou už teraz. Bude pribúdať dní s tropickou teplotou 33 až 36 stupňov. V zime bude menej často mrznúť.Predpokladá sa, že zvyšovanie teploty o jeden stupeň priemerne ročne bude viesť k vzostupu odparovaniu vody až o 30 %.Odolnosť krajiny voči suchu závisí od toho, či podiel vody v pôdnom profile stúpne, či bude dosť mokradí, menších nádrží a rybníkov. Bohužiaľ, to nepomôže vytvárať zásoby vody pre spotrebu buď hospodársku alebo na pitie.uviedol Punčochář.