Negroni verzus Gin & Tonic: Ktorý z nich vládne?

Každý má svoj individuálny vkus na alkoholické nápoje a v každej krajine môže byť obľúbený iný druh alkoholu. Avšak sú regionálne trendy nápojov, ktoré sa obľubujú po celom svete. Medzi najznámejšie patrí rum, vodka alebo whisky. Tie sa vyrábajú prakticky všade, ak však chcete tie najlepšie, tak si doprajte tie, ktoré pochádzajú z typických krajín pre ich výrobu. Kvalitný kubánsky alebo karibský rum zo Strednej Ameriky, vodka z Ruska a škótska alebo írska whiskey z Británie. Z Británie však pochádza aj Gin, ktorý patrí rovnako medzi celosvetovo obľúbené.

Okrem piva, čaju a whisky je Anglicko domovom aj Ginu. Pre mnohých je to možno prekvapením, ale Gin je Anglický národný alkoholický nápoj. Podľa prieskumov z Wine and Spirit Trade Association si v roku 2017 kúpili Briti 51 miliónov fliaš Ginu, čo predstavuje 27% nárast oproti predchádzajúcemu roku. Navyše, nedávno bol Gin označený za najobľúbenejší nápoj vo Veľkej Británii a predbehol tak aj whisky a vodku.

Aký je ale najlepší spôsob, ako piť Gin? To záleží od toho, koho sa na to opýtate a kde sa na to opýtate. V Anglicku to bude samotný Gin alebo celosvetovo známy Gin & Tonic. Ten vám vďaka pridanému Tonicu zmierňuje silu samotného Ginu. Druhým variantom je známy taliansky miešaný nápoj Negroni.

Negroni tvorí Campari, Vermouth, Gin, pomarančová kôra a ľad. Môžete použiť rôzne druhy Ginu, ktoré tento nápoj len spestria a spravia výnimočným. Jedným z dôvodov prečo je tento nápoj tak populárny, je jeho jednoduchosť. Tvoria ho len tri hlavné ingrediencie a vďaka tomu na jeho prípravu nepotrebujete barmana.

Aj napriek tomu, že bol Negroni vytvorený v talianskej Florencii ešte začiatkom 20. storočia, treba poďakovať Američanom za jeho vznik. Negroni vznikol v rukách talianskeho barmana, ktorý sa stotožnil s požiadavkami amerických turistov, ktorí si objednali miešaný drink z Campari, Vermouthu a sódy. Barman Camillo Negroni sa rozhodol trošku pritvrdiť a pridal im do tohto nápoja aj Gin, vďaka čomu vznikol drink Negroni.

Už takmer storočie sa teda Negroni objavuje v nápojových lístkoch po celom svete a to právom. Okrem silnej a príjemnej chuti nám ukazuje, ako sa dá všestranný Gin využiť.