Zimenová: EK potvrdzuje alarmujúce trendy vo vzdelávacom systéme v SR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Najnovšie zistenia Monitora vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018, ktoré tento týždeň zverejnila Európska komisia (EK), opätovne potvrdzujú alarmujúce trendy vo vzdelávacom systéme na Slovensku, uviedla to poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová (SaS).skonštatovala Zimenová. EK podľa nej opätovne pripomína to, na čo dlhodobo poukazujú aj medzinárodné merania PISA či domáce testovania piatakov a deviatakov." vysvetlila poslankyňa.EK upozornila, že miera predčasného ukončovania povinnej školskej dochádzky sa na Slovensku od roku 2010 neustále zvyšuje, zatiaľ čo priemer krajín EÚ vykazuje klesajúcu tendenciu.dodala Zimenová.Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 je siedmym vydaním tejto výročnej správy, ktorú zostavuje EK. Zachytáva vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ na základe širokej škály údajov. Meria pokrok EÚ pri dosahovaní šiestich cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020.