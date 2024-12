Nehlasovaním o zákonoch na podporu športu Migaľ hrubo porušil koaličnú zmluvu, tvrdí Danko

Historická šanca

Každoročná investícia





NR SR vo štvrtok opäť nebola uznášaniaschopná. Pri hlasovaní o novele zákona o



NR SR vo štvrtok opäť nebola uznášaniaschopná. Pri hlasovaní o novele zákona o Fonde na podporu športu z dielne SNS sa prezentovalo len 74 poslancov. Poslanci Hlasu-SD Samuel Migaľ a Roman Malatinec ešte pred hlasovaním avizovali, že sa nezúčastnia na hlasovaní o zákonoch o športe. Ako vysvetlili, žiadajú doriešiť ich pripomienky a zároveň požadujú nápravu problémov, ktoré sú aktuálne vo Fonde na podporu umenia.

5.12.2024 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Hlas-SD ) podľa podpredsedu parlamentu a predsedu SNS Andreja Danka hrubo porušil koaličnú zmluvu, keď nehlasoval o vládnych návrhoch zákonov na podporu športu.„Je mi veľmi ľúto, že aj KDH na čele so županom Majerským nepochopilo historickú šancu získať milióny pre šport. Môžem pochopiť truc podnik PS aj ignoráciu SaS, ale to čo urobil pán Migaľ je hrubé porušenie koaličnej zmluvy a využitie situácie, kedy si je vedomý, že v parlamente je 76 poslancov," uviedol Danko na štvrtkovej tlačovej konferencii.Podľa neho vo štvrtok NR SR schvaľovala všetky zákony, až kým prišli k vládnym návrhom zákonov o športe.„Počas celého procesu pán Migaľ nevzniesol žiadnu námietku, až keď videl, že Huliakovci nebudú hlasovať pán Migaľ začal svoj poslanecký tlak na to, že má nejaké pripomienky," zdôraznil predseda SNS. Samuel Migaľ pritom podľa neho v stredu rokoval s ministrom športu Keketim , pričom našli spoločný prienik.„Očakávali sme, že aspoň Migaľ, ako poslanec nášho koaličného partnera Hlas-SD, podporí tento zákon, no dozvedeli sme sa že trvá na ďalších pripomienkach," poznamenal Danko a dodal, že spojenie poslancov Migaľ, Malatinec Huliak v ňom vzbudzuje podozrenie o tom, či niekto nesníva o úradníckej vláde. „SNS túto vládu nerozbije a je si vedomá, že vláda Hlasu a Smeru je tou najlepšou variantou," doplnil. Ministerstvo cestovného ruchu a športu podľa Danka pripravovalo zákony pol roka a jedným z hlavných bol Fond na podporu športu. Napriek konsolidácii vláda schválila každoročnú investíciu do športu vo výške 60 miliónov eur.„Hovoríme o rekonštrukcií telocviční, športových hál, výmene atletických oválov a nikdy v histórii SR nebola taká šanca aby do športu išlo 60 miliónov," dodal podpredseda parlamentu a predseda SNS.