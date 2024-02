Nehnuteľnosti sú stále atraktívnou investíciou aj pre developerov. Očakáva sa, že 2024 bude akvizičným rokom

Riziko na strane developera

Lokalita rozhoduje, aj keď investuje developer

O spoločnosti Mint Investments

9.2.2024 (SITA.sk) -Aktuálne trendy na slovenskom realitnom trhu z pohľadu developerov určuje kombinácia ekonomických faktorov, demografických zmien a politických rozhodnutí. Rastie dopyt po bývaní, pričom nejde iba o kúpu, ale aj o prenájom. Mladšie generácie čoraz viac uprednostňujú flexibilitu prenájmu, ktorá im umožňuje neviazať sa na jedno miesto. S výhľadom na odznenie následkov inflácie a postupné znižovanie úrokových sadzieb, sa očakáva oživenie investičnej aktivity aj z pohľadu developerov, keďže financovanie nových projektov bude opäť dostupnejšie."Očakávame, že v priebehu roka príde postupne k znižovaniu úrokových sadzieb. Vývoj cien ako v prípade kancelárií, tak aj bytov a pozemkov, naznačuje, že po raste a následnej stagnácii došlo už k miernej korekcii, a to vnímame ako ideálnu príležitosť opäť vstúpiť do akvizičných riek a rozšíriť naše portfólio. Naším cieľom je akvizícia 1-2 kancelárskych projektov, uvažujeme aj nad projektom nájomného bývania a pozeráme sa aj na rezidenčné developerské projekty v Česku a na Slovensku," približuje investičné plány investora a developera Mint Investments partner Sebastien Dejanovski.Z pohľadu biznisu predstavuje development rizikovú podnikateľskú činnosť. Developer na seba berie obrovské riziko, keď vkladá prostriedky do neistého projektu, zvyčajne ešte bez príslušných povolení. Kým projekt pripraví, prejde povoľovacími procesmi a samotnou výstavbou, uplynú roky, počas ktorých sa situácia na trhu dokáže rapídne zmeniť. Zisk developer realizuje až za niekoľko rokov.Nárast dopytu po bytoch či komerčných nehnuteľnostiach sa prejaví aj na predajoch, čo umožní developerom budovať si pipeline stavebných parciel na obdobie, kedy budú mať dokončené svoje prebiehajúce projekty. Práve dĺžka povoľovacích procesov je motiváciou začať čím skôr."Slovensko sa podobne ako Česko nachádza v byrokratickej spleti, kde vydanie povolení trvá v priemere niekoľko rokov, čo je neúnosné. Pre ilustráciu, v Českej republike je to v priemere 10 rokov na získanie stavebného povolenia. Podobnú skúsenosť máme na Slovensku pri developovaní nášho projektu Metropolis v bratislavskom downtowne. To je neprípustné. V oboch krajinách treba procesy zjednodušiť, pritvrdiť v dodržiavaní termínov, spojiť viac konaní do jedného, zaviesť fikciu schválenia pri nedodržaní stanovených lehôt. Kupujúci si dnes platia za dlhé povoľovacie procesy, lebo aj tento stratený čas sa premieta do koncovej ceny," upozorňuje Sebastien Dejanovski.Keď sa developer rozhoduje, kam investovať, do rovnice vstupujú faktory ako cena pozemku, vlastnícka štruktúra, čo možno na pozemku postaviť, akú veľkú plochu možno zastavať, ako vysoko môže stavba siahať, aká je prípadná ekologická záťaž. Základom, a to nie len v developmente, ale v realitnom biznise ako takom, je však lokalita. Platí to pri výbere vlastného bývania, investičnej nehnuteľnosti aj v prípade developerov. "Kde sa projekt nachádza, aký je po produkte dopyt v danej lokalite, aké sú ceny (predaja či prenájmu), je kľúčové pri posudzovaní akéhokoľvek realitného projektu. Do procesu vstupuje aj cena za pozemok, pretože celková matematika projektu musí fungovať, inak nemá zmysel sa doňho púšťať. Čo sa týka vlastníckej štruktúry, v tomto sme flexibilní a nemáme problém aj s partnerstvom s vlastníkom pozemku," vysvetľuje Jaroslav Mida, investičný riaditeľ Mint Investments.Mint Investments pôsobí na trhu developmentu, správy nehnuteľností a investícií viac ako 20 rokov, pričom sa zameriava na komerčné nehnuteľnosti ale aj na rezidencie na predaj či nájomné bývanie. S portfóliom v hodnote viac ako 1 miliardu EUR sa radí medzi popredných investorov do nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Sídli v Prahe, kde realizuje väčšinu svojich obchodných aktivít. V súčasnosti spracuje 171.000 m² kancelárií, 27.000 m² obchodných priestorov, 14.500 m² hotelov, 25.500 m² rezidenčných nájomných projektov. Vo výstavbe má alebo pripravuje viac ako 1.000 rezidenčných jednotiek.V roku 2023 získal Mint Investments ocenenie CIJ Awards v kategóriách Best Asset Management Company of the Year, ako najlepší správca majetku v sektore nehnuteľností, a Best Performing Real Estate Property Fund of the Year, za najlepší nehnuteľnostný fond pre širokú verejnosť. Svoju pozíciu z úvodu roka potvrdil na galavečeri The Prime v Prahe, v silnej konkurencii nehnuteľnostných fondov taktiež dominoval.Na Slovensku zarezonoval architektonicky pútavý rezidenčný projekt Metropolis v bratislavskom downtowne, ktorý prináša prémiové bývanie do lukratívnej lokality. Metropolis si ešte pred dokončením, ktoré je naplánované na leto 2024, vyslúžil prestížne ocenenie CIJ Awards za Best Residential Upcoming Development (2022).