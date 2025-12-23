Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

23. decembra 2025

Nehoda kamióna skomplikovala dopravu v okolí Svrčinovca, z prevrátenej cisterny uniklo veľké množstvo nebezpečnej látky – VIDEO, FOTO


Polícia upozornila na dopravné obmedzenia v okolí hraničného priechodu Svrčinovec v ...



23.12.2025 (SITA.sk) - Polícia upozornila na dopravné obmedzenia v okolí hraničného priechodu Svrčinovec v okrese Čadca. Ako informuje žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je úplne uzatvorený.


Dôvodom je odstraňovanie následkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v pondelok 22. decembra podvečer na zjazde z diaľnice D3 na cestu I/11 v obci Svrčinovec, v smere na Českú republiku.

Únik formaldehydu


Podľa hovorkyne vodič viedol nákladného vozidla s prívesom ADR, pričom v ľavotočivej zákrute prešiel na krajnicu a prevrátil sa. Pri nehode uniklo veľké množstvo formaldehydu. Polícia uzavrela všetky prístupové cesty k miestu udalosti a vykonáva odklon tranzitnej dopravy smerujúcej do Českej republiky. Cesta I/11 (stará cesta) cez obec Svrčinovec 200 metrov pred miestom dopravnej nehody - zjazdom z diaľnice v smere od obce Svrčinovec, je úplne uzatvorená.

"Rovnako približne 200 metrov z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce je cesta úplne uzatvorená," uviedla hovorkyňa. Zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je úplne uzatvorený, nákladná doprava je presmerovaná v smere na Skalité a na Poľskú republiku. Premávka smerom z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec je bez obmedzenia. Osobná premávka smerom do Českej republiky je presmerovaná na hraničný priechod Milošová.

Na mieste zasahujú aj hasiči


Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti uviedol, že z prevrátenej cisterny, ktorá prevážala formaldehyd, uniklo približne 12-tisíc litrov nebezpečnej látky. Na mieste od pondelkového večera zasahujú hasiči z Čadce a Žiliny.

"Hasiči vymedzili miesto udalosti, zabezpečili kamión proti vzniku požiaru a následne zastavili únik formaldehydu z cisterny. Uniknutú látku a prevádzkové kvapaliny zachytávali pomocou sorpčného materiálu," konštatuje HaZZ. Počas utorkového dňa pokračujú v zásahu prečerpávaním formaldehydu do náhradnej cisterny.


Zdroj: SITA.sk - Nehoda kamióna skomplikovala dopravu v okolí Svrčinovca, z prevrátenej cisterny uniklo veľké množstvo nebezpečnej látky – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Pellegrini neplánuje vetovať novelu Trestného zákona ako celok, pri rozhodovaní si vyberie z dvoch variantov
Mikloško predstavil výsledky pilotného monitoringu žobrajúcich detí, poukázal na alarmujúce výsledky

