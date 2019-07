Nehoda minibusu s migrantmi si vyžiadala 17 mŕtvych a 50 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 19. júla (TASR) - Na 17 mŕtvych a 50 zranených sa zvýšil počet obetí nehody minibusu vezúceho migrantov, ku ktorej došlo vo štvrtok na východe Turecka. Oznámil to Mehmet Emin Bilmez, guvernér východotureckej provincie Van, informovala s odvolaním sa na turecké štátne médiá agentúra DPA.Minibus sa podľa Bilmeza zrútil z kopca a spadol do riečiska v okrese Ipekyolu v provincii Van, približne 60 kilometrov od hranice s Iránom. Guvernér uviedol, že pri nehode zahynul aj turecký vodič minibusu. Štátna príslušnosť zvyšných obetí nie je známa.Zranených previezli do nemocnice v meste Van, metropole rovnomennej provincie. "dodal guvernér, ktorého slová citovala turecká štátna agentúra Anadolu.Turecká štátna televízia TRT odvysielala zábery obetí, ktoré z miesta odnášajú záchranári.Mesto Van leží na trase, ktorú využívajú migranti z krajín ako Afganistan, Pakistan či Bangladéš, pri svojich pokusoch dostať sa prechodom cez Turecko do Európy, pripomenula DPA.