Nehoda na snežnom skútri si vyžiadala život 45-ročného Poliaka (foto)

Muž s poruchou vedomia

Poliak kolaboval na lanovke

14.1.2024 (SITA.sk) - Po nehode na snežnom skútriV piatkových neskorých večerných hodinách sa s členmi Horskej záchrannej služby (HZS) spojili poľskí záchranári GOPR z Beskýd, ktorí oznámili nehodu neďaleko hraníc.Poľských záchranárov kontaktovala manželka nebohého so žiadosťou o pomoc z dôvodu, že s manželom stratila kontakt. Podľa informácií HZS Poliak pravdepodobne jazdil na snežnom skútri po strmom svahu a prevrátilo sa naňho vozidlo.„Poľskí záchranári nachádzajúci sa ako prví na mieste začali rozšírenú resuscitáciu, no aj napriek ich maximálnemu úsiliu sa u muža už nepodarilo obnoviť vitálne funkcie," uviedla HZS na svojom webe. Horskí záchranári následne telesné pozostatky transportovali z horského terénu a odovzdali ich polícii a pohrebnej službe.V sobotu kontaktovali HZS turisti, ktorí pod chodníkom našli. Turisti muža našli, keď prechádzali po magistrále v smere Zamkovského chata - Skalnaté pleso. Na pomoc 60-ročnému mužovi išli horskí záchranári v súčinnosti s posádkou leteckých záchranárov, do ktorých príletu sa muž prebral.„Mužov stav sa po ošetrení a prvotnom vyšetrení stabilizoval. Odmietol transport letecky a rozhodol sa samostatne zostúpiť v sprievode záchranára HZS až na Hrebienok, odkiaľ pokračoval na vlastnú žiadosť v sprievode príbuzného," uviedla HZS.Horskí záchranári v sobotu pomohli aj. „Stav muža, ktorý trpel hypoglykémiou, sa stabilizoval po podaní sladkých nápojov, a tak nebolo nutné ďalšie ošetrenie," dodali horskí záchranári.V sobotňajších popoludňajších hodinách boli záchranári vyslaní aj k 32-ročnému mužovi. Pomoc mu zavolali kamaráti schádzajúci po zelenom turistickom chodníku zo sedla Medziholie do Štefanovej. Slovenský turista utrpel poranenie kolena následkom čoho nebol schopný samostatne dokončiť túru.„Záchranári HZS z Malej Fatry turistovi končatinu ošetrili, zafixovali a transportovali ho pozemne do Štefanovej ku Domu HZS, odkiaľ pokračoval v sprievode svojich kamarátov," napísala HZS na svojom webe.