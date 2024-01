Rumburak či Hopkirk sú oproti Lipšicovi amatérmi, hovorí Zoroslav Kollár v najnovšom videu

14.1.2024 (SITA.sk) - Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár v najnovšom videu poukázal na viacero pochybení pri vyšetrovaní tragickej autonehody Daniela Lipšica . Kollár si urobil vlastnú rekonštrukciu celého prípadu, na základe ktorej nesedia časové úseky.„Ty si iný frajer Danielito. Asi máš nadprirodzené schopnosti. Počul som už o takýchto ľudí, napríklad vo filmoch Randall a Hopkirk, Duch, alebo to dokázal ešte čarodejník Rumburak. V porovnaní s tebou to však boli úplní amatéri, pretože ty na rozdiel od nich si sa dokázal presúvať na iné miesto aj s autom," uviedol vo videu na sociálnej sieti Zoroslav Kollár.Naznačil, že pred nehodou Daniel Lipšic popíjal víno v bratislavskom obchodnom centre a nie nakupoval šanóny, ako to tvrdil pri vyšetrovaní.