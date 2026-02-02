Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. februára 2026

Nehoda na Trnavskom mýte ochromila dopravu, dve autá po zrážke skončili v koľajisku – FOTO


Zdieľať
2.2.2026 (SITA.sk) -
Na miesto vyslali posádky záchranárov aj hasičov. Premávka je v uvedenom úseku riadená policajtmi. Vodičov vyzývajú k zvýšenej opatrnosti.


Zdroj: SITA.sk - Nehoda na Trnavskom mýte ochromila dopravu, dve autá po zrážke skončili v koľajisku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

