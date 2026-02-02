|
02. februára 2026
Mnohé samosprávy určili volebné obvody protiústavne, upozorňuje Dobrovodský – VIDEO, FOTO
Mnohé samosprávy určili volebné obvody pre voľby do svojich zastupiteľstiev protiústavným spôsobom. Skonštatoval to v pondelok verejný ochranca práv
2.2.2026 (SITA.sk) - Mnohé samosprávy určili volebné obvody pre voľby do svojich zastupiteľstiev protiústavným spôsobom. Skonštatoval to v pondelok verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský s tým, že to vyplýva z prieskumu, ktorý sa zameral na posledné dvoje volieb do mestských a krajských zastupiteľstiev, teda voľby v rokoch 2022 a 2017/2018.
Výsledkom aktuálneho stavu podľa ombudsmana je, že na hlasoch voličov v niektorých obvodoch záležalo niekoľkonásobne viac než na hlasoch iných voličov z iných obvodov v rámci rovnakého mesta alebo kraja.
„Tento stav bol vyvolaný nesprávnym určením veľkosti volebných obvodov, v ktorých na jedného poslanca zastupiteľstva pripadal výrazne odlišný počet obyvateľov rovnakého mesta alebo rovnakého kraja. V demokratickom štáte by však na každom voličskom hlase malo záležať približne rovnako, a každý oprávnený volič by mal mať približne rovnakú možnosť ovplyvniť výsledok volieb,“ skonštatoval Dobrovodský.
Pre zaistenie približnej rovnosti hlasov by podľa neho mal na každého poslanca v rámci rovnakého zastupiteľstva pripadať približne rovnaký počet obyvateľov, a to v každom volebnom obvode.
„Prax slovenských miest a samosprávnych krajov však toto právo výrazne porušuje, a to masívnym spôsobom. V niektorých volebných obvodoch pripadalo na jedného poslanca aj sedemnásobne viac obyvateľov než v iných obvodoch v tom istom zastupiteľstve,“ upozornil ombudsman.
Porušovanie rovnosti volebného práva voličov sa podľa Dobrovodského odzrkadľuje aj na práve kandidátov do zastupiteľstiev na rovnaký prístup k volenej funkcii.
„V niektorých obvodoch bolo na zvolenie za poslanca zastupiteľstva potrebné získať niekoľkonásobne nižší počet hlasov než v iných obvodoch v tom istom meste alebo kraji. Z uvedených dôvodov som v prípade posledných spojených volieb v roku 2022 konštatoval porušenie základných práv podľa ústavy, ako aj príslušných noriem volebného zákona, v prípade šiestich samosprávnych krajov a 27 miest. Volebné obvody určili správne len dva samosprávne kraje a sedem miest,“ skonštatoval verejný ochranca práv. Výsledky prieskumu podľa neho naznačujú, že na Slovensku často nevieme skĺbiť rozdeľovanie volebného územia s ústavným príkazom rovnosti volebného práva.
„Výsledky vyplývajúce z komunálnej a regionálnej úrovne by tak mali byť nielen apelom na nápravu zo strany samospráv, ale aj upozornením pre štát, a to s ohľadom na prebiehajúce politické diskusie o rozdelení územia Slovenska na viac volebných obvodov vo voľbách do Národnej rady SR,“ skonštatoval Dobrovodský
Pokiaľ ide o nápravu nedostatkov, jednotlivým mestám a samosprávnym krajom ombudsman adresoval odporúčania na prepracovanie ich volebného rozdelenia v individuálnych prípadoch.
„Splnenie mojich odporúčaní pre nasledujúce voľby, ktoré by sa mali konať v novembri tohto roka, budem pozorne sledovať. Na systémovej úrovni budem navrhovať precizovanie a zlepšenie volebného zákona, ako aj predpisov upravujúcich preskúmavanie zákonnosti vytvárania volebných obvodov,“ vyhlásil Dobrovodský.
Zároveň ombudsman podal vo štvrtok 29. januára Ústavnému súdu SR návrh na preskúmanie ústavnosti druhej vety zákona o Bratislave. „V prípade Bratislavy totiž nespravodlivé volebné obvody do veľkej miery určuje priamo zákon o Bratislave,“ zdôraznil Dobrovodský s tým, že zákon o hlavnom meste vyžaduje, aby mala každá mestská časť Bratislavy v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, bez ohľadu na počet jej obyvateľov.
Podľa ombudsmana táto podmienka znemožňuje vytvorenie volebných obvodov s približne rovnakým počtom obyvateľov na jeden mandát. „V praxi to znamená, že mestské časti s niekoľkonásobne rozdielnym počtom obyvateľov majú rovnaké zastúpenie, čo vedie k výrazným rozdielom vo váhe hlasov,“ upozornil Dobrovodský.
Doplnil, že zákon neumožňuje primerane reagovať na dlhodobý demografický vývoj, ktorý je v Bratislave výrazne nerovnomerný. „Niektoré mestské časti rastú dynamicky, iné majú dlhodobo nízky počet obyvateľov,“ dodal ombudsman.
Zdroj: SITA.sk - Mnohé samosprávy určili volebné obvody protiústavne, upozorňuje Dobrovodský – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
