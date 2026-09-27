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27. septembra 2026

Nehoda pri Bátke skončila tragicky. Mladý chodec zraneniam na mieste podľahol – FOTO


Tagy: Chodec dychová skúška Tragická dopravná nehoda Vodičský preukaz

Vyšetrovanie dopravnej nehody prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Rimavskej Sobote. V sobotu (26. septembra) v neskorých večerných hodinách vyhasol v okrese Rimavská Sobota život ...



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825279666_1096859629371515_864762254204334601_n 27.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie dopravnej nehody prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Rimavskej Sobote.


V sobotu (26. septembra) v neskorých večerných hodinách vyhasol v okrese Rimavská Sobota život 29-ročného chodca. O zrážke na ceste v smere od obce Bátka na obec Vieska nad Blhom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Doplnila, že chodec utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol.

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„Presné okolnosti a príčina tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vyšetrovanie dopravnej nehody prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Rimavskej Sobote. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,” uviedla. Dodala, že mladému vodičovi polícia na mieste zadržala vodičský preukaz.

Dychová skúška prítomnosť alkoholu u 21-ročného vodiča osobného auta vylúčila. U zosnulého chodca bude prípadnú prítomnosť alkoholu zisťovať súdna pitva.


Zdroj: SITA.sk - Nehoda pri Bátke skončila tragicky. Mladý chodec zraneniam na mieste podľahol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chodec dychová skúška Tragická dopravná nehoda Vodičský preukaz
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