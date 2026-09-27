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27. septembra 2026

Izraelský minister financií vyzýva na anexiu častí Gazy a Libanonu aj vojnu na Západnom brehu


Tagy: Napätie na Blízkom východe Palestínčania Pásmo Gazy Západný breh Jordánu

Becalel Smotrič chce, aby Izrael siahal v Gaze po „žltú líniu“ a v Libanone až po rieku Litání. Izraelský krajne pravicový minister financií



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bezalel smotrich 2 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Becalel Smotrič chce, aby Izrael siahal v Gaze po „žltú líniu“ a v Libanone až po rieku Litání.


Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič v nedeľu vyzval na anexiu častí Pásma Gazy a južného Libanonu a na vojenskú operáciu proti Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu.


„Chcel by som, aby sme anektovali územie prinajmenšom po žltú líniu v Gaze a po rieku Litání v Libanone,“ povedal Smotrič v podcaste spravodajského webu Ynet.

Podľa neho vojna, ktorá sa skončí na rovnakých líniách, na akých sa začala, neprinesie dostatočné odstrašenie.

„Myslím si, že musíme ísť do vojny v Judei a Samárii a rozložiť Palestínsku samosprávu, ktorá podporuje teror,“ dodal s použitím biblického označenia Západného brehu.

Samospáva je proti


Smotrič vedie stranu presadzujúcu anexiu celého Západného brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967. Proti vzniku palestínskeho štátu sa vyslovili aj viacerí ďalší politici vládnej koalície i opozície.

Palestínska samospráva jeho slová odsúdila. „Jeho vyjadrenia sú otvorenou výzvou na eskaláciu, anexiu a vysídľovanie,“ uviedla.

Stupňujúce sa násilie


Násilie na Západnom brehu prudko vzrástlo od začiatku vojny v Gaze. Podľa údajov palestínskych úradov tam izraelskí vojaci alebo osadníci zabili najmenej 1 110 Palestínčanov. Izrael uvádza najmenej 49 zabitých Izraelčanov.

Na Západnom brehu žije viac ako 500-tisíc izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov. Osady sú podľa medzinárodného práva nezákonné.


Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister financií vyzýva na anexiu častí Gazy a Libanonu aj vojnu na Západnom brehu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Napätie na Blízkom východe Palestínčania Pásmo Gazy Západný breh Jordánu
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