Nehoda pri obci Drienovec si vyžiadala jednu obeť, ďalší vodič utrpel ťažké zranenia (foto)

Peugeot prešiel do protismeru

Jedna obeť

Úsek cesty bol neprejazdný

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Nedeľná vážna dopravná nehoda na ceste I/16 medzi mestom Moldava nad Bodvou a obcou Drienovec (okres Košice-okolie) si vyžiadala jeden ľudský život. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová Podľa doterajších zistení 51-ročný vodič z okresu Revúca, ktorý viedol osobné motorové vozidlo zn. Peugeot v smere od mesta Moldava nad Bodvou na obec Drienovec, sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky cez plnú stredovú čiaru, kde narazil ľavou prednou časťou svojho vozidla do ľavej zadnej časti oproti idúceho vozidla zn. VW Passat, ktoré v tom čase viedol 61-ročný vodič z okresu Senec.Vodič vozidla zn. Peugeot pokračoval ďalej v protismernej časti vozovky, kde sa po niekoľkých metroch čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom zn. VW Multivan, ktoré viedol 59-ročný vodič z okresu Košice okolie.Pri dopravnej nehode vodič vozidla zn. Peugeot utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič vozidla zn. VW Multivan utrpel ťažké zranenia.U vodičov vozidiel zn. VW Pasat a VW Multivan požitie alkoholu zistené nebolo. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve.Udalosť na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Počas dokumentovania dopravnej nehody bol úsek cesty neprejazdný na nevyhnutne potrebný čas, premávku riadili príslušníci Policajného zboru a dopravu odkláňali na obchádzkové trasy.Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo a čo bolo jej presnou príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, ktorý bol prítomný na mieste udalosti.