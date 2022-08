Sulík s Matovičom nemajú na výber. Budú na Slovensku predčasné voľby?

Sulík s Matovičom nemajú na výber

Predčasné parlamentné voľby

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský politológ Juraj Marušiak si nemyslí, že strana Sloboda a solidarita (SaS) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) dokážu vytvoriť životaschopnú koalíciu. Politológ tak pre agentúru SITA reagoval na prestup poslanca Juraja Krúpu z OĽaNO do SaS.Spomínaný prestup je podľa neho len ukážkou toho, aké vzťahy vo vnútri koalície pretrvávajú. „Dochádza k štepeniu OĽaNO, keďže to nie je v skutočnosti strana, ale koalícia. Prestup poslanca Krúpu je skôr symptóm súčasnej koaličnej krízy," priznal Marušiak.Dodal, že z hnutia OĽaNO pravidelne odchádzajú poslanci už od roku 2012 a toto obdobie nie je výnimkou. „ Igor Matovič nedokázal udržať jednotný poslanecký klub v pôvodnom zložení počas žiadneho volebného obdobia," zdôraznil.Marušiak si nevie predstaviť, že by súčasná koalícia pokračovala v rovnakom zložení. „ Sulík s Matovičom nemajú na výber. Neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať po tých všetkých výrokoch medzi nimi, aby nejakým spôsobom mohli koexistovať v koalícii,” povedal.Marušiak doplnil, že nevie, či nakoniec ustúpi predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič alebo líder strany SaS Richard Sulík.Dokonca pripúšťa, že na Slovensku budú predčasné parlamentné voľby. „Takáto možnosť, samozrejme, je. Pokiaľ sa nepodarí vytvoriť životaschopnú parlamentnú väčšinu, tak sa vytvorí menšinová vláda za podpory nezaradených poslancov alebo môže prísť naozaj k predčasným parlamentným voľbám," konštatoval politológ.