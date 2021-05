Nehoda pri Turni nad Bodvou si vyžiadala život spolujazdca, ide o šiestu tragédiu na rovnakom mieste (foto)

Muž sedel na zadnom sedadle

Vodiči sa podrobili dychovej skúške

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Smrťou 33-ročného spolujazdca sa skončila utorková dopravná nehoda pri Turni nad Bodvou v okrese Košice – okolie. Za posledné dva roky to bola už šiesta obeť nehody na rovnakom mieste. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Nehoda sa stala na ceste od obce Drienovec na mesto Rožňava pri odbočke do obce Turňa nad Bodvou.Muž sedel na zadnom sedadle Mazdy. Spolu s ním sa vo vozidle viezla ďalšia 52-ročná spolujazdkyňa a za volantom sedel 62-ročný muž. Žena podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti do šesť týždňov, vodič sa zranil iba ľahko.Podľa doterajších zistení do zadnej časti Mazdy narazilo nákladné vozidlo značky Ford Ducato, ktoré viedol 20-ročný vodič maďarskej národnosti. Ten sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke.Tento vodič sa pri dopravnej nehode zranil iba ľahko. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na 4 500 eur.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - okolie začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Presná príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.