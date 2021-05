Chauvin žiada v prípade smrti Floyda nový súdny proces, prokurátori aj porota mali pochybiť

Chauvina uznali vinným vo všetkých bodoch

Zastrašovanie svedkov

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý minneapoliský policajt, ktorého v apríli uznali vinným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda , požaduje nový proces.Právnici Dereka Chauvina predložili príslušné dokumenty na súde argumentujúc, že prokurátori aj porota pochybili a on nemal spravodlivý proces. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky.Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu. Chauvina uznali vinným 20. apríla vo všetkých troch bodoch obžaloby - neúmyselnej vraždy druhého stupňa, vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Policajt čelí až 40 rokom väzenia, rozsudok bude známy v júni.V súdnych dokumentoch Chauvinov právnik Eric Nelson argumentuje, že proces nebol nestranný v dôsledku publicity, ktorej sa mu dostalo ešte pred začatím. Publicita pred procesom a počas neho bola „taká všadeprítomná a taká škodlivá“, že to predstavovalo „štrukturálnu vadu v konaní“. Zástupcovia expolicajta uvádzajú, že sudca tiež pochybil a že nastalo aj zastrašovanie svedkov.Žiadosť o nový proces sa podľa amerických médií očakávala a je to bežný postup po usvedčení. Noviny New York Times citovali odborníkov, podľa ktorých je nepravdepodobné, že by došlo k zvráteniu rozhodnutia poroty, a to pre dôkazy v prípade.