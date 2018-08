Nehoda štyroch kamiónov zablokovala diaľnicu D1 pri Prahe

Ilustračné foto. Foto: denik.cz Foto: denik.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. augusta (TASR) - K nehode štyroch kamiónov došlo vo štvrtok ráno na českej diaľnici D1 neďaleko Prahy, v dôsledku čoho bola diaľnica v smere do českej metropoly dočasne neprejazdná. Na mieste sa vytvárala kolóna v dĺžke niekoľkých kilometrov, informoval spravodajský server iDNES.cz.Nehoda nastala na úseku 18,5 kilometra diaľnice D1 v smere na Prahu, v ktorom museli túto cestnú komunikáciu úplne uzavrieť. Jedno z havarovaných nákladných vozidiel pritom vrazilo do zvodidiel a svojou časťou zasahovalo aj do protismeru, preto bol uzavretý i jeden jazdný pruh v smere na Brno.Obchádzka vedie cez diaľničný výjazd na 21. kilometri.Policajný hovorca uviedol, že na miesto vzhľadom na zranenie jedného človeka dorazil aj vrtuľník záchrannej služby. Jej hovorkyňa spresnila, že muž má vážne zranenia v oblasti brucha a panvy. Po napojení na pľúcnu ventiláciu ho prepravili do nemocnice.Ťažko zraneným je podľa servera Novinky.cz jeden z vodičov.