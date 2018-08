Výbor má odmietnuť legitimizáciu anexie Krymu návštevami politikmi

Krym, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zahraničný výbor NR SR by mal už na budúci týždeň (8.8.) odmietnuť legitimizáciu okupácie a anexie Krymu tým, že ho navštevujú slovenskí ústavní činitelia. Jediným bodom rokovania, ktoré iniciovala predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd), má byť prijatie stanoviska, ktorým poslanci reagujú na cestu Petra Marčeka (nezaradený) na tento polostrov. Spoluautorom návrhu je Martin Klus (SaS).V texte, ktorý má TASR k dispozícii, sa píše, že výbor podporuje vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí v súlade so spoločnou pozíciou členských krajín EÚ a NATO.znie text stanoviska.Dokument pokračuje tým, že SR naďalej považuje Krym za územie Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, zahraničný výbor preto odmieta akékoľvek prejavy legitimizácie okupácie a anexie Krymu návštevou ústavných činiteľov Slovenskej republiky, bez súhlasu a povolenia ukrajinských orgánov.Marček ešte pred odchodom avizoval, že s ním okrem podnikateľov idú aj niekoľkí koaliční poslanci. Napokon bol jediným politikom, ktorý na letisko prišiel. Cieľom cesty, z ktorej sa vráti o pár dní, malo byť podľa jeho slov oboznámenie sa so situáciou na polostrove. Chcel si pozrieťOn sám toto územie považuje za ruské napriek tomu, že Slovensko anexiu oficiálne označuje za porušenie medzinárodného práva.tvrdí Marček, ktorý si myslí, že ľudské práva nie sú porušované na Kryme, ale práve na Ukrajine.Jeho cestu na Krym kritizoval aj ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška.povedal Muška, ktorý napísal slovenským politickým stranám list, aby svojich poslancov od takýchto krokov odhovorili.Postoj veľvyslanca zase kritizoval predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Vyzval ho, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov Podľa Danka sú vyjadrenia Mušku nezlučiteľné s mandátom veľvyslanca.povedal Danko na adresu veľvyslanca.Naopak, proti návšteve Krymu poslancami sa postavil koaličný Most-Híd.dodali bugárovci.Aj slovenský rezort diplomacie nedávno opätovne zdôraznil, že neuznáva výsledky nelegálneho referenda na Kryme z marca 2014 a Slovenská republika naďalej považuje Krym za územie Ukrajiny.deklarovalo ministerstvo vo vyhlásení.