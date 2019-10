Nehoda vo francúzskom lunaparku si vyžiadala jednu obeť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. októbra (TASR) - Jedna žena prišla o život a ďalšia utrpela vážne zranenia v lunaparku v strednom Francúzsku po tom, ako v pondelok počas jazdy vyleteli z kolotoča. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na záchranárske zložky.Dvojica žien sa nachádzala vo výške viac než desať metrov, keď sa odtrhla časť sedadiel, v ktorej sedeli. Tá bola pripevnená o jedno z ramien kolotoča otáčajúcich sa okolo obrovského stredového stĺpa.Keď záchranári dorazili do lunaparku v meste Firminy, 24-ročná žena už bola mŕtva. Druhú ženu vo veku 20 rokov odviezli do nemocnice, ako informovali miestni hasiči.Polícia zadržala v tejto súvislosti štyroch ľudí, medzi ktorými sú majitelia a prevádzkovatelia dvoch tamojších atrakcií.Na miesto nehody vycestovali odborníci, ktorí majú určiť, čo túto tragédiu, ku ktorej došlo za veľmi silného vetra, spôsobilo.Lunapark v meste Firminy, ktorý sa koná každoročne v októbri, je so svojimi 250 atrakciami a 100.000 návštevníkmi jedným z najväčších vo Francúzsku.Vlani v marci zomrel neďaleko mesta Lyon jeden muž po tom, ako z podobného kolotoča vyletelo až 14 ľudí. Osem osôb zostalo zase visieť vo vzduchu na zaseknutom kolotoči počas Silvestra 2018 v severofrancúzskom meste Rennes.