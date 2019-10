ACCORD má zlepšiť univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume

Na snímke zľava rektor Slovenskej Technickej Univerzity (STU) Miroslav Fikar, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a rektor Univerzity Komenského Marek Števček počas slávnostného podpisu zmluvy o NFP národnému projektu ACCORD 15. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. októbra (TASR) – Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách má za cieľ národný projekt ACCORD. Rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslav Fikar poznamenal, že ide o najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska. V utorok projekt na pôde STU v Bratislave podpísal Fikar, rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).Fikar zdôraznil, že ide o najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska. Celkový rozpočet na základe štúdie uskutočniteľnosti je rozpočtovaný vo výške 119,7 milióna eur. Podľa Fikara celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 110,9 milióna eur, z toho 105,4 milióna eur je príspevok operačného programu Výskum a Inovácie (OP VaI). Fikar poznamenal, že financie si univerzity rozdelia na dve rovnaké časti.poznamenal Fikar. Zámerom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť dvoch slovenských univerzít prostredníctvom ich vzájomnej spolupráce vo výskume a inováciách a pomocou koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.Lubyová poznamenala, že cieľom je posilniť aj konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v oblasti STEM odborov, zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a zároveň si udržať najtalentovanejších študentov.poznamenala šéfka rezortu školstva. Nové pavilóny a laboratóriá budú podľa nej dôvodom, aby študenti zostávali na Slovensku. Okrem toho sa má zvýšiť účasť STU a UK na spoločnom výskume či posilniť spolupráca medzi akademickou a priemyselnou sférou.Jednou z aktivít spoločného projektu je modernizácia a rekonštrukcia šiestich objektov určených na vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie. Cieľom je zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov, čo by malo mať priamy dosah na nižšiu produkciu emisií CO2 v porovnaní so súčasným stavom. Števček priblížil, že obnovou by mala zo získaných finančných prostriedkov prejsť napríklad Prírodovedecká fakulta UK. V projekte ACCORD sa plánuje tiež obnova výskumnej infraštruktúry a prístrojov či modernizácia IT infraštruktúry. Podľa Števčeka ide o stimul nielen pre dve univerzity, ale pre celú slovenskú vedu.Projekt potrvá do konca roka 2023.