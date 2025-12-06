Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. decembra 2025

Nehodu autobusu v Turecku neprežilo sedem ľudí



Sedem ľudí zomrelo a 11 ďalších utrpelo zranenia, keď v sobotu skoro ráno medzimestský autobus narazil do nákladného auta na diaľnici v južnom Turecku. Informoval o tom ...



india_car_blast_85576 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) - Sedem ľudí zomrelo a 11 ďalších utrpelo zranenia, keď v sobotu skoro ráno medzimestský autobus narazil do nákladného auta na diaľnici v južnom Turecku. Informoval o tom úrad miestneho guvernéra.


Nehoda sa stala na ceste spájajúcej mestá Adana a Gaziantep. Autobus narazil do návesu nákladného auta, ktoré zastavilo po tom, ako mu praskla jedna z pneumatík, uviedla turecká tlačová agentúra Anadolu.

Tlačová agentúra s odvolaním sa na úrad guvernéra provincie Osmaniye uviedla, že pokračuje úsilie o identifikáciu obetí. Vodiča nákladného auta, ktorý nehodu prežil, zadržali a polícia uzavrela cestu.



Zdroj: SITA.sk - Nehodu autobusu v Turecku neprežilo sedem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

