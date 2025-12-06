|
Sobota 6.12.2025
06. decembra 2025
Nehodu autobusu v Turecku neprežilo sedem ľudí
Sedem ľudí zomrelo a 11 ďalších utrpelo zranenia, keď v sobotu skoro ráno medzimestský autobus narazil do nákladného auta na diaľnici v južnom Turecku. Informoval o tom ...
6.12.2025 (SITA.sk) - Sedem ľudí zomrelo a 11 ďalších utrpelo zranenia, keď v sobotu skoro ráno medzimestský autobus narazil do nákladného auta na diaľnici v južnom Turecku. Informoval o tom úrad miestneho guvernéra.
Nehoda sa stala na ceste spájajúcej mestá Adana a Gaziantep. Autobus narazil do návesu nákladného auta, ktoré zastavilo po tom, ako mu praskla jedna z pneumatík, uviedla turecká tlačová agentúra Anadolu.
Tlačová agentúra s odvolaním sa na úrad guvernéra provincie Osmaniye uviedla, že pokračuje úsilie o identifikáciu obetí. Vodiča nákladného auta, ktorý nehodu prežil, zadržali a polícia uzavrela cestu.
Zdroj: SITA.sk
