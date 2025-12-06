|
Sobota 6.12.2025
Meniny má Mikuláš
06. decembra 2025
Po útoku na vitrínu s britskými korunovačnými klenotmi zatkli štyroch ľudí
Londýnska polícia v sobotu oznámila, že zatkla štyroch ľudí po tom, ako na vitrínu s britskými korunovačnými klenotmi v Toweri hodili jedlo, údajne jablkový dezert a puding. Metropolitná polícia ...
Zdieľať
6.12.2025 (SITA.sk) - Londýnska polícia v sobotu oznámila, že zatkla štyroch ľudí po tom, ako na vitrínu s britskými korunovačnými klenotmi v Toweri hodili jedlo, údajne jablkový dezert a puding.
Metropolitná polícia uviedla, že policajti reagovali „na základe hlásenia o poškodení vitríny s britskou korunou“.
K zodpovednosti sa prihlásila málo známa samozvaná skupina občianskeho odporu s názvom Take Back Power (Získajte späť moc). Video z incidentu zverejnila na sociálnych sieťach.
