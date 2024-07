Nehorázna novela Trestného zákona je návratom do minulosti, podľa Kolíkovej by mala skončiť pred Ústavným súdom

Nehorázna posledná novela

Ochrana majetku

18.7.2024 (SITA.sk) - Bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková sa domnieva, že poslednou novelou Trestného zákona by sa mal zaoberať Ústavný súd SR Podľa nej sú zmeny z dielne ministra spravodlivosti Smer-SD ) návratom do minulosti. Ako uviedla na sociálnej sieti, je neslýchané robiť rozdiel medzi páchateľom, ktorý kradne európske peniaze a páchateľom, ktorý kradne tie slovenské.„Pre Roberta Fica (Smer-SD) to však môže byť veľmi autentické, napokon rozdiel v trestaní majetku sme tu už mali za komunizmu,“ priblížila Kolíková svoje slová, prečo si myslí, že novela je návratom do minulosti. Za socializmu totiž existoval zákon o rozkrádaní socialistického majetku.„Nehorázna posledná novela Trestného zákona by mala skončiť pred Ústavným súdom. Pre Ústavný súd to bude šanca na reparát,“ doplnila.„Posledné rýchle zmeny v Trestnom zákone sú rukolapným dôkazom úplnej neschopnosti ministra Suska. Pri posledných zmenách neočakávam nikoho z justície, kto by tieto zmeny blahorečil a v prípade napadnutia na Ústavnom súde si neviem predstaviť iný výsledok ako konštatovanie protiústavnosti,“ napísala Kolíková na sociálnej sieti.Podľa článku 20 Ústavy SR majetok všetkých vlastníkov požíva rovnakú ochranu, vrátane tej trestnoprávnej.„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje,“ uvádza sa v článku 20 slovenskej ústavy.