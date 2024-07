Ukrajina si nájde svoju cestu bez ohľadu na to, kto bude prezidentom USA, tvrdí minister obrany Umerov

18.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajina nájde spôsob, ako sa vysporiadať so všetkým, čo príde, a to aj vtedy, ak bývalý americký prezident Donald Trump zvíťazí v tohtoročných novembrových voľbách. Vyhlásil to ukrajinský minister obrany Rustem Umerov Možné víťazstvo Trumpa prináša pochybnosti o dôležitej americkej podpore Ukrajiny. Republikán Trump sa niekoľkokrát nechal počuť, že ak vyhrá, okamžite ukončí vojnu na Ukrajine. Nepovedal, ako by to spravil, no analytici tvrdia, že by to mohlo znamenať zníženie americkej pomoci, pokiaľ Ukrajina nebude súhlasiť s prímerím za ruských podmienok.„Veríme vo vodcovstvo USA a veríme, že Amerika chce, aby aj jej partneri a spojenci boli silní. V tejto fáze sa zameriame na bojisko. Bez ohľadu na výsledok volieb v USA nájdeme riešenia,“ povedal Umerov.