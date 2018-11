Neil Young potvrdil, že sa oženil s Darryl Hannahovou

Na snímke americký hudobník a skladateľ Neil Young. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. novembra (TASR) - Kanadský rockový spevák Neil Young potvrdil, že sa v lete oženil s americkou herečkou Daryl Hannahovou. Young (72) sa o Hannahovej (57) zmieňuje ako o "manželke" v odkaze, ktorý zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke NeilYoungArchives.com, informuje stanica BBC.Hudobník v tomto odkaze vyzýva svojich amerických fanúšikov, aby sa zúčastnili na tohtoročných voľbách. Jeho odkaz sprevádza i nový koncertný záznam skladby Ohio, ktorú Young v roku 1970 nahral so skupinou Crosby, Stills, Nash & Young v reakcii na masaker študentov na Kentskej štátnej univerzite (KSU) v Ohiu.Špekulácie o sobáši pretrvávali od augusta, keď bluesový gitarista Mark Miller dvojici zagratuloval na internete. Sobáš sa uskutočnil počas malej slávnosti v Kalifornii. Young mal s Hannahovou vzťah od roku 2014, keď sa rozviedol s americkou speváčkou Pegi Youngovou, s ktorou žil v manželstve 36 rokov.Young v tomto roku účinkoval v hudobnom filme Paradox, ktorý je režisérskym a scenáristickým debutom Hannahovej. So svojou skupinou Promise of the Real skomponoval pre tento film aj hudbu, ktorá vyšla ako soundtrack.Vo svojom odkaze vyzval Young na sprísnenie kontroly zbraní v Spojených štátoch. Jeho apel prišiel niekoľko dní po tom, ako strelec zavraždil v pittsburskej synagóge 11 ľudí. Išlo o najhorší útok na židovskú obec v dejinách krajiny.zdôraznil podľa stanice Sky News Neil Young, ktorý žije v USA.