Film Cirkus Rwanda mieri aj s tvorcami na turné do slovenských miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 2. novembra (TASR) - Slovensko-český film o spoločnej šou európskych a afrických akrobatistov Cirkus Rwanda, ktorý odštartoval svoju púť k slovenským divákom na festivale Jeden svet, mieri teraz na špeciálne turné do štyroch slovenských miest spolu s jeho autormi, režisérom Michalom Vargom a producentom Marekom Novákom.TASR informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková. Filmové miniturné bude pokračovať 5. novembra v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach, 6. novembra v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku a vyvrcholí 7. novembra v Eleuzíne v Banskej Štiavnici.Príbeh o vzniku spoločného predstavenia perfekcionistických európskych a spontánnych rwandských cirkusových umelcov a o tom, či z tohto stretu vzídu víťazi a či porazení, zobrazuje dva súbory z dvoch kontinentov, ktoré začnú v Rwande a v Česku skúšať a tvoriť, aby vytvorili ozajstný cirkus pre 21. storočie. Ten má reflektovať panujúce stereotypy o Afrike a Európe a prepojiť odlišné kultúry, mentality, viery a nazerania na svet.Za celou myšlienkou projektu stojí režisér Michal Varga, ktorý chcel vždy nakrútiť film z Afriky a lákala ho aj poetika cirkusu. Keď sa dozvedel o existencii rwandského cirkusového súboru zloženého prevažne zo sirôt v krajine, ktorá je odkázaná na zahraničnú pomoc, a kde stále rezonuje tragická minulosť, upozornil na to principála kultového českého súboru Cirk La Putyka Rosťu Nováka. To okamžite získalo jeho pozornosť, trvalo však dva roky, kým sa Rosťa odhodlal do Afriky vycestovať a odštartovať tvorbu spoločného predstavenia. Bál sa malárie aj toho, že spadne lietadlo, alebo že ho zastrelia. Snímka zobrazuje aj to, ako sa obaja lídri súborov, Rosťa aj Eliseé, vyrovnajú s kultúrnym šokom aj ako a či vôbec sa im navzájom podarí skĺbiť európsky zmysel pre presnosť a detail a africkou bohorovnosťou.Cirkus Rwanda absolvoval svetovú premiéru na tohtoročnom MFF Karlove Vary, medzinárodnú premiéru mal na festivale vo Varšave. Do slovenských kín sa dostal po domácej premiére na festivale Jeden svet 12. októbra.