Neklikajte na odkazy a nevypĺňajte formulár, varuje polícia pred falošnými e-mailami od finančnej správy

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Na internete sa šíri podvodný e-mail, ktorý vyzerá ako od Finančnej správy . Polícia preto upozorňuje občanov, aby v žiadnom prípade neklikali na odkazy v ňom a nevypĺňali pripojený formulár.Poskytli by tak svoje osobné údaje podvodníkom. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti v profile Hoaxy a podvody - Polícia SR.Ako polícia zdôraznila, Finančná správa takéto správy neposiela. „Ak má niekto podozrenie z pokusu o podvodné konanie, odporúčame tieto pokusy ignorovať a nereagovať na ne. V žiadnom prípade neposkytovať osobné údaje, čísla bankových účtov, ani čokoľvek iné, čo by mohlo narušiť bezpečnosť a súkromie osôb,“ pokračovala polícia.Dodala, že ak má niekto podozrenie, že sa stal obeťou trestného činu, môže sa obrátiť na políciu a podať trestné oznámenie. „Zároveň pri podávaní trestného oznámenia odporúčame priložiť všetky dokumenty, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu uvedených skutočností,“ doplnili.Polícia tiež vysvetľuje, ako sa dá chrániť proti podvodným e-mailom. Podvodné e-maily podľa nej často obsahujú pravopisné alebo gramatické chyby, pretože neslovenskí páchatelia e-maily prekladajú počítačom.Polícia tiež odporúča neklikať na linky v e-mailoch. Tie v podvodných e-mailoch odkazujú na falošné webové stránky. Treba zadať internetovú adresu banky manuálne alebo použiť odkaz uložený v obľúbených položkách. Dôležité je aj neposielať prihlasovacie údaje e-mailom.