Srbsko zavádza lockdown, krajina čelí prudkému nárastu nových prípadov koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Srbsko zatvorí bary, reštaurácie a všetky obchody, ktoré nezabezpečujú základné životné potreby. Oznámil to v piatok vládny krízový štáb. Opatrenie nadobudne účinnosť v piatok večer a bude platiť prinajmenšom do pondelka.Balkánska krajina čelí prudkému nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom . Vláda by mala rozhodnutie formálne potvrdiť neskôr počas dňa. O ďalšom postupe v boji proti pandémii budú úrady informovať v pondelok.Za posledný týždeň nové infekcie v Srbsku pribúdali tempom viac ako štyritisíc nových prípadov denne. Úradom sa nedarí stlačiť pandemickú krivku napriek masovej vakcinačnej kampani, v rámci ktorej sa v krajine so siedmimi miliónmi obyvateľov podarilo zaočkovať už viac ako 1,5 milióna ľudí.