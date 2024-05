Nekompetentnosť, šírenie dezinformácií aj útoky na umelcov. Šimkovičová sa podľa strany SaS nikdy nemala stať ministerkou

Útoky na novinárov a hercov

10.5.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej SNS ). Podľa SaS sa nikdy nemala stať šéfkou rezortu kultúry. Ako dôvody uvádzajú nekompetentnosť, šírenie dezinformácií , útoky na umelcov a novinárov, či nedodržiavanie legislatívnych procesov.„Mentálny svet tejto vlády ukázal Lukáš Machala , keď chcel, aby sa v RTVS diskutovalo o plochej Zemi. Odôvodnil to tak, že on sám nevie, či Zem je naozaj guľatá. Aj takúto RTVS vláda chce. Televíziu, kde blázni, ktorí nepochopili učivo prvého stupňa základnej školy budú presviedčať vedcov, že Zem je plochá," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling Dodal, že cieľom vlády je RTVS rozobrať a urobiť z nej provládne a dezinformačné médium, čím budú brániť občanom prístup k informáciám. „Ficovej vláde totiž vadí akákoľvek kritika. Preto aj útočia na novinárov, umelcov a hercov, ktorých ministerka kultúry šikanuje ako v časoch normalizácie," dodal Gröhling.Strana SaS je presvedčená, že Šimkovičová sa nikdy nemala stať šéfkou rezortu kultúry. Ako vyhlásil predseda SaS , rezort kultúry nestojí na strane umelcov, hercov či novinárov, ale práve naopak, rozdeľuje spoločnosť. „Nulový rešpekt voči kultúrnej obci a diskriminačné vyjadrenia dokazujú, že Šimkovičová nikdy nemala byť ministerkou kultúry. Horšieho ministra kultúry sme v ére samostatnosti Slovenska ešte nemali," dodal Gröhling.Tímlíder SaS pre kultúru René Parák pripomenul petíciu za odvolanie Šimkovičovej. Podpísalo sa pod ňu viac ako 190-tisíc občanov SR.Šimkovičová podľa Paráka nevie riadiť rezort a chýba jej stratégia a vízia. „Je tu snaha o politické ovládnutie nezávislých inštitúcií, ako sú RTVS, Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond či Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ale aj samoregulačných úradov. Zásadné zmeny dôležitých inštitúcií, ako sú verejnoprávne fondy, sa dejú pomocou poslaneckých návrhov,“ zdôraznil Parák a do pozornosti dal aj neprijateľnú zahraničnú kultúrnu politiku, ako aj obnovenie vzťahov s predstaviteľmi zločineckých režimov.„Do dnešného dňa nebola ministerka kultúry schopná vyhodnotiť projekty výziev programov ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom. Ohrozených je tak viac ako 22 miliónov eur. V neposlednom rade je to ignorancia serióznych médií a podnecovanie nenávisti proti novinárom a novinárkam,“ uzavrel Parák.