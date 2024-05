Blanár sa na Cypre stretol s prezidentom aj slovenskými vojakmi, podporil mierovú misiu OSN (foto)

Hlavná misia príslušníkov Ozbojených síl SR

Zasadil aj Strom pokoja

10.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko bude aj naďalej podporovať mierové riešenia situácie na Cypre. Informoval o tom rezort diplomacie a priblížil, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) navštívil Cyperskú republiku, kde sa 9. mája stretol s vedením Mierovej misie Organizácie Spojených národov na Cypre ( UNFICYP ). Stretol sa aj s príslušníkmi slovenských ozbrojených síl a Policajného zboru , ktorí sú zapojení do mierovej misie.Rezort diplomacie pripomenul, že veľvyslanectvo SR v Nikózii počas uplynulých 35 rokov organizovalo dialóg medzi gréckymi a tureckými politickými stranami na Cypre a podporilo viac ako 300 stretnutí či množstvo aktivít na podporenie mieru. Blanár cyperského ministra Constantinosa Kombosa ubezpečil, že SR bude v snahách aj naďalej pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné.Šéf rezortu diplomacie súčasne vyzdvihol účasť príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR . Ich hlavným poslaním v mierovej misii je zabezpečovanie integrity nárazníkového pásma a udržanie vojenskej rovnováhy. Tiež majú za úlohu zamedzovať možnému narušeniu mieru, násilnostiam či konfliktom. Slovenskí vojaci fungujú v Sektore 4, v ktorom je SR od roku 2018 jedinou prispievateľskou krajinou.Ako rezort ďalej informoval, SR 10. mája oslavuje 23. výročie vyslania svojej jednotky do UNFICYP. Doposiaľ sa tam vystriedalo 4 406 príslušníkov OS SR, z čoho bolo 459 žien.„Aktuálny počet príslušníkov OS SR je 239. Na veliteľstve UNFICYP v Nikózii pôsobí 50 vojakov zo SR (štáb, ženijná čata a jednotka vojenskej polície) a v Sektore 4 s velením vo Famaguste slúži 189 ďalších slovenských vojakov. Profesionálnych vojačiek v rámci UNFICYP je 27,“ spresnilo ministerstvo zahraničných vecí a dodalo, že od septembra minulého roku na čele SlOVCON pôsobí prvýkrát veliteľka, a to pplk. Katarína Gargalíková.„V misii pôsobia v rámci UNPOL taktiež piati príslušníci Policajného zboru SR, z nich tri ženy. Ich veliteľom je pplk. Martin Ševčík. Za doterajšiu 11-ročnú existenciu sa v národnom kontingente vystriedalo 55 príslušníkov PZ SR, z čoho polovicu predstavovali ženy,“ uzavrel rezort diplomacie.Rezort diplomacie ďalej informoval, že šéf slovenskej diplomacie zasadil Strom pokoja , ktorý sa stal živým symbolom 35-ročného angažovania sa SR a tiež posolstvom mieru. Urobil tak spoločne so Sherry Holbrook, poverenou vedením Úradu dobrých služieb OSN, veľvyslancom SR v Cyperskej republike Martinom Bezákom a autorom projektu Stromov pokoja a krajinným architektom Marekom Sobolom pred miestom rokovaní grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán v nárazníkovej zóne.