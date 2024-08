Nela Pocisková sa nevie nadýchnuť. Záverečná scéna vo videoklipe Najbližší vyrazí dych i vám

Videoklip graduje zábermi natočenými pod vodou

Nový album, krst a turné na spadnutie



Nela Pocisková – Cesta Tour

08.12.2024, Prešov – M Aréna



09.12.2024, Košice – Historická radnica



18.12.2024, Bratislava – STARS auditórium



19.12.2024, Bratislava – STARS auditórium



28.12.2024, Tatranská Lomnica – Hotel Lomnica





28.8.2024 (SITA.sk) - Úspešná herečka a speváčka Nela Pocisková potešila fanúšikov hneď niekoľkými novinkami. Mimoriadne zaneprázdnená Nela do svojho kalendára vtesnala aj chvíle strávené v nahrávacom štúdiu. Výsledkom je pripravovaný album s názvom Cesta, ktorý do života uvedie 4.10.2024 slávnostným krstom.Čerstvý album, ale aj ďalšie skladby, ktoré mapujú jej hudobnú kariéru, naživo predstaví počas turné v decembri tohto roku. Speváčka sa taktiež pochválila už šiestym singlom z pripravovaného nosiča. Pieseň Najbližší ponúkla fanúšikom prostredníctvom emotívneho videoklipu, ktorý ide ruka v ruke s významom skladby.Novinka, ktorej hudobné autorstvo si speváčka delí s Andrejom Hruškom a ktorú sama otextovala, vznikla spontánne po jednej konkrétnej situácii, ktorá sa Nele udiala v okruhu jej najbližších ľudí.„Nechcem tú situáciu konkretizovať, ale myslím, že každý mi dá za pravdu, že niekedy tí najbližší nám vedia ublížiť najviac. Nestal sa mi, samozrejme, žiaden zločin ani násilie a ani nič podobné, aby sa za tým nehľadala žiadna aféra. Je to spontánny pocit, ktorý zo mňa vyšiel na papier, keď som po tomto zážitku prišla domov, spolu s textom mi nabehla melódia piesne. Ďalej to vzal do rúk Andrej Hruška a spoločne sme doladili aktuálnu verziu piesne Najbližší,“ vysvetľuje Nela vznik piesne.Pesnička sa nahrávala v štúdiu u spomínaného Andreja Hrušku, pričom ide o druhú skladbu, ktorú Nela počas svojej speváckej kariéry napísala úplne sama.„V piesni som naznačila, minimálne ja to tak mám, že sama na sebe pozorujem, že niekedy som akoby najtvrdšia k svojmu najbližšiemu okoliu. Hranice sú posunuté, k cudzím by som si nikdy nedovolila toľko, čo k svojim najbližším. A tak nejak to väčšinou funguje aj opačne. Môj pocit pri písaní tejto skladby vychádzal z pocitu, ako mi je ľúto a ako to bolí, keď najbližší ľudia, ktorí sú pri mne povedia alebo urobia niečo, čím človeku veľmi ublížia,“ vysvetľuje autorka novinky význam a emóciu skladby, ktorú umocnila videoklipom, ktorý obrazom korešponduje s témou.Vizuálnu stránku skladby má na svedomí Michal Nemtuda so svojím šikovným tímom. Vznikol počas jedného dňa, pričom posledná klapka padla na prelome toho ďalšieho.„Miška som oslovila, pretože sledujem jeho prácu. Poznáme sa už dlhšie, ešte z čias Ordinácie v ružovej záhrade. Stretli sme sa a ja na ňom milujem, že keď poviem pár prvých slov a pocitov z pesničky, vysvetlím mu obsah a kontext, on mi okamžite ponúkne XY nápadov. Zhodli sme sa, že tento vizuál bude čisto o mojej výpovedi, o emócii, ktorú tam mám. Mišo našiel priestor, neskutočne ho nasvietili a zábery kamery sú dokonalé,“ opisuje Nela vydarenú spoluprácu s vychyteným režisérom, ktorý je voľbou mnohých úspešných umelcov.„Som úprimne veľmi šťastná z výsledku, je tam presne to, čo som tam chcela mať. Je to minimalistické, krásne farby, vyzerá to zahranične a okrem toho, je tam ešte ten posledný záber mňa na Citylighte. Tiež záblesky a scéna pod vodou, tá znázorňuje element, cez ktorý ma akoby nik nepočuje, zosobňuje to, že sa neviem nadýchnuť a povedať všetkým, čo chcem. Uviazla som a nikto ma nepočúva. Tie zábery, ktoré sú tam strihané, sú reálne natáčané vo vode, teda pod vodou a urobil ich šikovný Ľuboš Špirko,“ približuje speváčka scény z nového videa.Avizovaný album s názvom Cesta plánuje Nela Pocisková vydať v októbri tohto roku. Ide o druhú štúdiovku speváčky, pričom od tej poslednej, uplynulo už desať rokov.„CD bude mať 12 skladieb. Pričom 6 skladieb, vrátane skladby Najbližší, sú už zverejnené. Názov Cesta som zvolila, pretože bude mapovať 4 roky od môjho návratu z materskej dovolenky. Priznám sa, mala som obdobie, kedy som si vravela, že už som sa posunula inde, ale potom som si povedala, že ho vydám, pretože tie skladby sú súčasťou mojej životnej cesty a album vnímam ako môj zápisník,“ predstavuje Nela Pocisková novinku, ktorou zaiste poteší nejedného fanúšika.Nový nosič uvedie Nela do života slávnostným krstom, ktorý sa uskutoční 4.10.2024 v Stars Auditóriu. „Hosťom pripravujem špeciálny program, zaznie moja hudba, ktorú by sme chceli zahrať s kapelou. Krstiť budeme spomínanou vodou, pretože je to pre mňa dôležitý element vo viacerých smeroch. Kto bude krstným otcom, či mamou, si zatiaľ nechám ešte pre seba,“ približuje tajomne plány krstu.Napriek tomu, že je Nela veľmi vyťažená či už herectvom, mamičkovskými povinnosťami, ale aj hudbou, rozhodla sa nový album Live predstaviť i širokej verejnosti. Rovnomenné turné Cesta Tour odohrá so svojou kapelou v decembri v štyroch slovenských mestách. Vstupenky sú dostupné v sieti predpredaj.sk.„Teším sa, že zaznejú skladby z albumu Cesta, ktoré na živo znejú nádherne. Budem mať sláčikové kvarteto aj dychovú sekciu, vokalistov. Časť programu koncertov bude jemne ladená do Vianoc, keďže sú naplánované počas adventu. Zaznejú aj skladby, ktoré budú ľudia určite poznať a spolu sa naladíme na čaro Vianoc,“ opisuje Nela Pocisková na záver dramaturgiu plánovaného turné.