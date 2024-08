Román o veciach, ktoré ničia rodinný život... 22 dĺžok

22 dĺžok je drsný a zároveň nežný príbeh o veciach, ktoré ničia rodinný život. A o tom, ako nájsť šťastie medzi zodpovednosťou a slobodou.

Kniha, ktorá je nenápadná svojou obálkou, no vnútri sa skrýva fantastický príbeh, ktorý si budete vychutnávať od začiatku až do konca.

Tildine dni sú presne načasované: škola, práca v supermarkete, starostlivosť o mladšiu sestru Idu, a keď je horšie, aj o mamu. Všetky bývajú v najsmutnejšom dome na Veselej ulici v malom meste, ktoré Tilda neznáša. Jej kamaráti dávno odišli, bývajú v Amsterdame či Berlíne, len Tilda ostala. Niekto totiž musí ostať s Idou, zarábať a byť zodpovedný. Otcov, ktorí by stáli za zmienku, niet, matka je alkoholička.

Jedného dňa sa však veci dajú do pohybu: Tilde ponúknu doktorandské miesto na univerzite v Berlíne, a zablysne sa pred ňou budúcnosť s prísľubom slobody. Navyše sa objaví Viktor, ktorý – presne ako ona – vždy odpláva v bazéne dvadsaťdva dĺžok. No keď už Tilda takmer uverí, že všetko sa na dobré obráti, doma sa veci vymknú spod kontroly.

Zadívam sa na ňu, je bledá a na spánky jej nabehla husia koža.

Vždy ju má, keď ju niečo rozruší. Keď je nešťastná, mimoriadne nadšená, zamilovaná alebo na drogách. Škriabe volant a meravým pohľadom sa díva vpred. Mlčíme, ako sme mlčali v posledných rokoch. Niekedy si kladiem otázku, prečo o tom nikdy nehovoríme a kedy sme sa vlastne rozhodli o tom nehovoriť. Viem, že na pohrebe medzi nami nepadlo ani slovo. Stáli sme vedľa seba v zadnom rade, plakali a držali sme sa, potom sme išli k Marlene domov, ľahli sme si do jej postele, plakali a držali sa, o nejaký čas sme prestali plakať, len sme tam ležali a držali sa, potom sme zaspali, zobudili sa a život išiel ďalej, ako sa často stáva, keď niekto zomrie.

22 dĺžok je debut Caroline Wahlovej, no akoby ste čítali príbeh skúsenej autorky. Je to úžasne čítavé, nepatetické a autentické.

Doslova sa oblečiete do postáv a budete s nimi všetko prežívať. Zamilujete si Tildu, sympatické a milujúce dievča, ktoré nekonečne miluje svoju mladšiu sestru...a Idu, nuž, tú by ste chceli mať pri sebe a najradšej by ste ju objali.

Caroline Wahlová má len 29 rokov, pochádza z Mainzu a vyrastala neďaleko Heidelbergu. Pôsobila vo viacerých vydavateľstvách a vlani jej vyšiel tento debut – okamžite pritiahol pozornosť a získal skvelé recenzie médií aj kritiky. Dostal viaceré ocenenia a 22 dĺžok sa stala obľúbenou knihou nezávislých kníhkupcov.