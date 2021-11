Nela Pocisková v novej skladbe podporuje odvahu žien

Speváčka a herečka Nela Pocisková prichádza s novou skladbou Nie som tá. Po skladbách Bez teba a Prvá, posledná prichádza s ďalšou hudobnou novinkou. Nová skladba je silnou výpoveďou, ktorá má upozorniť na aktivity spojené s mesiacom boja proti domácemu násiliu a medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanom na ženách. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.





"Nápad na skladbu Nie som tá vznikol, keď som si prečítala o tom, čo všetko sa odohrávalo v domácnostiach počas tejto lockdownovej doby. Je to až neuveriteľné, ako v tejto vypätej dobe rastie domáce násilie. Keď som si o tom vypočula jeden podcast, bolo mi úplne jasné, že tie ženy musím podporiť, dodať im odvahu, aby sa dokázali vzoprieť a oslobodili sa od násilia alebo psychického týrania," povedala o nápade na novú skladbu Pocisková.Skladba vznikala v ženskom autorskom tandeme Zuzana Mikulcová a Nela Pocisková. Hudobne a autorsky na nahrávke spolupracovali hudobníci a producenti Andrej Hruška, Matej Maximilián Mikloš a Samuel Hošek."Zuzku táto téma veľmi zaujala a povedali sme si, že sa k tomu chceme vyjadriť. Zuzka prišla s hlavnou ideou textu a dopracovali sme to spolu. Ona napísala prvú slohu, ja druhú, čiže každá do toho vložila to svoje a dokonale sa to doplňovalo. Snažili sme sa do skladby preniesť všetky emócie, ktoré sme pri tejto téme pociťovali. Dúfam, že sa nám to podarilo a tá naša nahnevanosť, energia a odhodlanosť sa prenesú aj na poslucháčov a divákov. Až keď sme to napísali, zistili sme, že november je mesiac, v ktorom sa o tejto téme oveľa viac hovorí, a preto sme ju čo najskôr dokončili, aby sme aj my mohli prispieť a podporiť dobrú vec," objasnila speváčka.Videoklip k skladbe Nie som tá nakrútil režisér Richard Raiman. Nakrútili ho na jeden záber. "Chcem, aby každá moja nová skladba mala aj obrazovú podobu, lebo každá je úplne iná a každou chcem povedať niečo iné, čo obraz dokonale podporí. S Richardom sme sa dlho rozprávali o tom, ako by to malo vyzerať. Ako vystihnúť tú ženskú silu, postaviť sa na vlastné nohy a ísť ďalej," povedala o novom klipe Pocisková.