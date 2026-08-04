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04. augusta 2026
Nelegálna migrácia je problém, no legálna migrácia je podľa Zoroslava Kollára ešte väčší – VIDEO
Rozdiel medzi nelegálnou a legálnou migráciou je podľa neho teda taký, že sú to faktory, ktoré dokážu zničiť krajinu, ktorá to umožní. Strana
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4.8.2026 (SITA.sk) - Rozdiel medzi nelegálnou a legálnou migráciou je podľa neho teda taký, že sú to faktory, ktoré dokážu zničiť krajinu, ktorá to umožní.
Strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu je zásadne proti nelegálnej migrácii, ktorú treba podľa neho obmedzovať, minimalizovať a brániť sa voči nej. V legálnej migrácii však vidí oveľa väčší problém. „Nelegálna migrácia je obrovský problém, ale je to len katalyzátor, ktorý urýchľuje deštrukciu európskej ekonomiky, kultúry a náboženstva,“ vyhlásil Kollár, podľa ktorého však treba dnes hovoriť aj o problémoch, ktoré spôsobuje práve tá legálna.
„Aby sme pochopili, čo nás čaká, ak sa niečo radikálne nestane, tak by som ako príklad použil iné krajiny, ktoré nemali žiadnu koloniálnu minulosť, a napriek tomu sú na tom svojím spôsobom horšie ako krajiny, ktoré koloniálnu minulosť majú. Hovorím o Nemecku a Švédsku,“ uviedol Kollár s tým, že tieto krajiny sa za 30 rokov extrémne zmenili.
Ľudia, ktorí prišli do týchto krajín, tam podľa Kollára prišli, pretože ich tam politici pozvali a uvoľnili im pracovný trh. To isté sa podľa neho práve deje aj na Slovensku.
Kollár podotkol, že Nemecko a Švédsko tam legálnych migrantov pustili, pretože mali málo aktívnej pracovnej sily a potrebovali nových pracovníkov. „Ale neurobili opatrenia, aby tam pracovníci prišli len na dobu určitú a po splnení kontraktu odišli. Postupne im začali legalizovať pobyt, dovolili im spájať rodinných príslušníkov a dnes vidíme situáciu takú, že keď idete do nemeckých miest, tak už nie sú nemecké, a švédske mestá nie su švédske,“ dodal Kollár a upozornil, že sa tam rozširuje kriminalita a má to veľký vplyv aj na kultúru a náboženstvo. Podotkol, že problém je aj v Rakúsku, kde každé tretie dieťa v škole vo Viedni je dieťa prisťahovalca a väčšinou ide o moslimov.
„Rakúska vláda podľa mňa nezmyselne a nelogicky ustupuje a zakazuje umiestňovať napríklad kríž, symbol kresťanstva, v triedach. Niekde zakazujú zavesiť obraz politickej reprezentácie rakúskych politikov, pretože to je v rozpore s islamom, čo ja považujem za ustupovanie, ktoré vedie naozaj k deštrukcii ekonomiky, náboženstva aj kultúry,“ zdôraznil Kollár.
Rozdiel medzi nelegálnou a legálnou migráciou je podľa neho teda taký, že sú to faktory, ktoré dokážu zničiť krajinu, ktorá to umožní. „Tí legálni migranti, to je také, ako keď sa šíril mor v stredoveku. Jednoducho si to nevšimnete. Tí nelegálni migranti, tých vidíte ako nepriateľov na otvorenom priestore. Viete, kde sú, koľko ich je, a keď prídu, tak s nimi viete niečo robiť. Ja osobne považujem nelegálnu migráciu za menej nebezpečnú pre Slovensko ako legálnu,“ dodal predseda Práva na pravdu.
Kollár pripomenul, že slovenskí politici tvrdia, že nelegálna migrácia je potrebná pre nedostatočne saturovaný pracovných trh. Kollár však upozornil, že pomer uchádzačov o zamestnanie a počet pracovných miest je na Slovensku zhruba jedna k jednej. Keby sa tak vedeli spojiť ponuka s dopytom, SR by podľa neho nepotrebovala žiadnych migrantov.
Kollár preto kritizuje, že sa politici chystajú na územie SR presunúť 150-tisíc Uzbekov, kým už je tu veľa Nepálcov, Indov a rôznych iných národností z iného kultúrneho a náboženského prostredia. Ak politici tvrdia, že ľudia, ktorí sú nezamestnaní, nemajú dostatočné alebo vhodné vzdelanie, tak je to podľa Kollára dôsledok neschopnosti vlád a nefunkčného školstva, ktoré produkuje absolventov nezodpovedajúcich potrebám hospodárstva.
Ukrajinská legálna migrácia je podľa slov Kollára menej nebezpečná než migrácia z krajín, kde vládne islam alebo z Afriky. Upozornil však, že Ukrajinci sú ochotní pracovať za nižší plat ako Slováci, a tiež na Slovensku kupujú nehnuteľnosti, čím sa sťažuje aj dostupnosť bývania. Martin Halás z Práva na pravdu upozornil, že je to aj bezpečnostným problémom. „Táto vláda potrebuje robiť biznis. Táto vláda potrebuje robiť biznis na Ukrajine, a preto je ochotná ohroziť bezpečnosť Slovenska Ukrajincami,“ vyhlásil Halás.
Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu) v súvislosti s bezpečnosťou upozornila na taxislužby, v ktorých je veľké množstvo vodičov z tretích krajín. „Len v Bratislave je 20-tisíc vodičov a slovenskí vodiči z nich tvoria len jednu štvrtinu,“ dodala Krajčovičová a upozornila na nebezpečné skúsenosti žien, ktoré sa zahraniční vodiči pokúšali odviezť preč zo Slovenska.
Peter Osvald (Právo na pravdu) predstavil konkrétne opatrenia, ktoré strana presadzuje. „Prvým opatrením je tvrdá ochrana vonkajších hraníc EÚ. Slovensko musí aj na medzinárodnej scéne jasne povedať, že hranice Európy sa majú chrániť, nie otvárať. Druhým opatrením je nulová tolerancia k nelegálnemu pobytu. Kto nemá právo zostať na Slovensku, musí odísť. Zodpovednosť musia niesť aj firmy, ktoré zneužívajú lacnú pracovnú silu a obchádzajú pravidlá. Štát musí reagovať vysokými pokutami a pri opakovanom porušovaní pravidiel ešte tvrdšími sankciami,“ vymenoval Osvald.
Strana tiež presadzuje povinnú jazykovú a kultúrnu integráciu. Rovnako nemá podľa strany právo zostať na Slovensku ten, kto opakovane porušuje verejný poriadok, podporuje extrémizmus alebo sa správa násilne. „Takisto štát nesmie registrovať entity, ktoré podporujú extrémizmus, násilie alebo sa snažia vytvárať paralelné pravidlá mimo kontroly štátu,“ uzavrel Osvald.
Zdroj: SITA.sk - Nelegálna migrácia je problém, no legálna migrácia je podľa Zoroslava Kollára ešte väčší – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu je zásadne proti nelegálnej migrácii, ktorú treba podľa neho obmedzovať, minimalizovať a brániť sa voči nej. V legálnej migrácii však vidí oveľa väčší problém. „Nelegálna migrácia je obrovský problém, ale je to len katalyzátor, ktorý urýchľuje deštrukciu európskej ekonomiky, kultúry a náboženstva,“ vyhlásil Kollár, podľa ktorého však treba dnes hovoriť aj o problémoch, ktoré spôsobuje práve tá legálna.
„Aby sme pochopili, čo nás čaká, ak sa niečo radikálne nestane, tak by som ako príklad použil iné krajiny, ktoré nemali žiadnu koloniálnu minulosť, a napriek tomu sú na tom svojím spôsobom horšie ako krajiny, ktoré koloniálnu minulosť majú. Hovorím o Nemecku a Švédsku,“ uviedol Kollár s tým, že tieto krajiny sa za 30 rokov extrémne zmenili.
Málo aktívnej pracovnej sily
Ľudia, ktorí prišli do týchto krajín, tam podľa Kollára prišli, pretože ich tam politici pozvali a uvoľnili im pracovný trh. To isté sa podľa neho práve deje aj na Slovensku.
Kollár podotkol, že Nemecko a Švédsko tam legálnych migrantov pustili, pretože mali málo aktívnej pracovnej sily a potrebovali nových pracovníkov. „Ale neurobili opatrenia, aby tam pracovníci prišli len na dobu určitú a po splnení kontraktu odišli. Postupne im začali legalizovať pobyt, dovolili im spájať rodinných príslušníkov a dnes vidíme situáciu takú, že keď idete do nemeckých miest, tak už nie sú nemecké, a švédske mestá nie su švédske,“ dodal Kollár a upozornil, že sa tam rozširuje kriminalita a má to veľký vplyv aj na kultúru a náboženstvo. Podotkol, že problém je aj v Rakúsku, kde každé tretie dieťa v škole vo Viedni je dieťa prisťahovalca a väčšinou ide o moslimov.
„Rakúska vláda podľa mňa nezmyselne a nelogicky ustupuje a zakazuje umiestňovať napríklad kríž, symbol kresťanstva, v triedach. Niekde zakazujú zavesiť obraz politickej reprezentácie rakúskych politikov, pretože to je v rozpore s islamom, čo ja považujem za ustupovanie, ktoré vedie naozaj k deštrukcii ekonomiky, náboženstva aj kultúry,“ zdôraznil Kollár.
Aký je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou?
Rozdiel medzi nelegálnou a legálnou migráciou je podľa neho teda taký, že sú to faktory, ktoré dokážu zničiť krajinu, ktorá to umožní. „Tí legálni migranti, to je také, ako keď sa šíril mor v stredoveku. Jednoducho si to nevšimnete. Tí nelegálni migranti, tých vidíte ako nepriateľov na otvorenom priestore. Viete, kde sú, koľko ich je, a keď prídu, tak s nimi viete niečo robiť. Ja osobne považujem nelegálnu migráciu za menej nebezpečnú pre Slovensko ako legálnu,“ dodal predseda Práva na pravdu.
Kollár pripomenul, že slovenskí politici tvrdia, že nelegálna migrácia je potrebná pre nedostatočne saturovaný pracovných trh. Kollár však upozornil, že pomer uchádzačov o zamestnanie a počet pracovných miest je na Slovensku zhruba jedna k jednej. Keby sa tak vedeli spojiť ponuka s dopytom, SR by podľa neho nepotrebovala žiadnych migrantov.
Kollár preto kritizuje, že sa politici chystajú na územie SR presunúť 150-tisíc Uzbekov, kým už je tu veľa Nepálcov, Indov a rôznych iných národností z iného kultúrneho a náboženského prostredia. Ak politici tvrdia, že ľudia, ktorí sú nezamestnaní, nemajú dostatočné alebo vhodné vzdelanie, tak je to podľa Kollára dôsledok neschopnosti vlád a nefunkčného školstva, ktoré produkuje absolventov nezodpovedajúcich potrebám hospodárstva.
Ukrajinská migrácia je menej nebezpečná
Ukrajinská legálna migrácia je podľa slov Kollára menej nebezpečná než migrácia z krajín, kde vládne islam alebo z Afriky. Upozornil však, že Ukrajinci sú ochotní pracovať za nižší plat ako Slováci, a tiež na Slovensku kupujú nehnuteľnosti, čím sa sťažuje aj dostupnosť bývania. Martin Halás z Práva na pravdu upozornil, že je to aj bezpečnostným problémom. „Táto vláda potrebuje robiť biznis. Táto vláda potrebuje robiť biznis na Ukrajine, a preto je ochotná ohroziť bezpečnosť Slovenska Ukrajincami,“ vyhlásil Halás.
Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu) v súvislosti s bezpečnosťou upozornila na taxislužby, v ktorých je veľké množstvo vodičov z tretích krajín. „Len v Bratislave je 20-tisíc vodičov a slovenskí vodiči z nich tvoria len jednu štvrtinu,“ dodala Krajčovičová a upozornila na nebezpečné skúsenosti žien, ktoré sa zahraniční vodiči pokúšali odviezť preč zo Slovenska.
Konkrétne opatrenia
Peter Osvald (Právo na pravdu) predstavil konkrétne opatrenia, ktoré strana presadzuje. „Prvým opatrením je tvrdá ochrana vonkajších hraníc EÚ. Slovensko musí aj na medzinárodnej scéne jasne povedať, že hranice Európy sa majú chrániť, nie otvárať. Druhým opatrením je nulová tolerancia k nelegálnemu pobytu. Kto nemá právo zostať na Slovensku, musí odísť. Zodpovednosť musia niesť aj firmy, ktoré zneužívajú lacnú pracovnú silu a obchádzajú pravidlá. Štát musí reagovať vysokými pokutami a pri opakovanom porušovaní pravidiel ešte tvrdšími sankciami,“ vymenoval Osvald.
Strana tiež presadzuje povinnú jazykovú a kultúrnu integráciu. Rovnako nemá podľa strany právo zostať na Slovensku ten, kto opakovane porušuje verejný poriadok, podporuje extrémizmus alebo sa správa násilne. „Takisto štát nesmie registrovať entity, ktoré podporujú extrémizmus, násilie alebo sa snažia vytvárať paralelné pravidlá mimo kontroly štátu,“ uzavrel Osvald.
Zdroj: SITA.sk - Nelegálna migrácia je problém, no legálna migrácia je podľa Zoroslava Kollára ešte väčší – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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