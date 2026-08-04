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04. augusta 2026
Húsíovia zaútočili dronom na letisko v Saudskej Arábii, zasiahli hlavný radar
Tagy: Báb al-Mandab Červené more Húsíovia Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
Povstalci tvrdia, že útok na letisko Nadžrán bol odvetou za narušenie jemenského vzdušného priestoru. Rijád sa k útoku zatiaľ nevyjadril. Jemenskí povstalci
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4.8.2026 (SITA.sk) - Povstalci tvrdia, že útok na letisko Nadžrán bol odvetou za narušenie jemenského vzdušného priestoru. Rijád sa k útoku zatiaľ nevyjadril.
Jemenskí povstalci Húsíovia podporovaní Iránom v utorok oznámili, že dronom zaútočili na letisko Nadžrán na juhu Saudskej Arábie.
Incident predstavuje ďalšiu eskaláciu napätia medzi Húsíami a Rijádom po tom, ako povstalci vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a zaútočili na jej plavidlá.
Vojenský hovorca Húsíov Jahjá Sarí uviedol, že ich sily „úspešne zasiahli citlivý cieľ patriaci saudskému nepriateľovi na letisku Nadžrán pomocou dronu“.
Útok bol podľa neho odvetou za to, že Saudská Arábia narušila pomocou dronov vzdušný priestor nad jemenskými provinciami Saada a Hadždža.
Regionálny zdroj oboznámený so situáciou pre agentúru AFP uviedol, že pri útoku zasiahli hlavný radar letiska, čo ovplyvnilo jeho prevádzku.
Rozsah škôd ani prípadné obete bezprostredne neboli známe. Saudská Arábia sa k tvrdeniam Húsíov zatiaľ nevyjadrila.
Napätie medzi oboma stranami sa výrazne zvýšilo 20. júla, keď Húsíovia oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na plavidlá spojené s kráľovstvom v strategickom prielive Báb al-Mandab.
Rijád označil hrozbu za porušenie medzinárodného práva a koalícia vedená Saudskou Arábiou prisľúbila ochranu obchodných lodí.
Európska únia (EÚ) následne varovala, že hrozby Húsíov predstavujú nebezpečnú eskaláciu a ohrozujú slobodu plavby v Červenom mori.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia zaútočili dronom na letisko v Saudskej Arábii, zasiahli hlavný radar © SITA Všetky práva vyhradené.
Jemenskí povstalci Húsíovia podporovaní Iránom v utorok oznámili, že dronom zaútočili na letisko Nadžrán na juhu Saudskej Arábie.
Incident predstavuje ďalšiu eskaláciu napätia medzi Húsíami a Rijádom po tom, ako povstalci vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a zaútočili na jej plavidlá.
Saudskoarabský nepriateľ
Vojenský hovorca Húsíov Jahjá Sarí uviedol, že ich sily „úspešne zasiahli citlivý cieľ patriaci saudskému nepriateľovi na letisku Nadžrán pomocou dronu“.
Útok bol podľa neho odvetou za to, že Saudská Arábia narušila pomocou dronov vzdušný priestor nad jemenskými provinciami Saada a Hadždža.
Rijád útok nekomentoval
Regionálny zdroj oboznámený so situáciou pre agentúru AFP uviedol, že pri útoku zasiahli hlavný radar letiska, čo ovplyvnilo jeho prevádzku.
Rozsah škôd ani prípadné obete bezprostredne neboli známe. Saudská Arábia sa k tvrdeniam Húsíov zatiaľ nevyjadrila.
Námorná blokáda
Napätie medzi oboma stranami sa výrazne zvýšilo 20. júla, keď Húsíovia oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na plavidlá spojené s kráľovstvom v strategickom prielive Báb al-Mandab.
Rijád označil hrozbu za porušenie medzinárodného práva a koalícia vedená Saudskou Arábiou prisľúbila ochranu obchodných lodí.
Európska únia (EÚ) následne varovala, že hrozby Húsíov predstavujú nebezpečnú eskaláciu a ohrozujú slobodu plavby v Červenom mori.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia zaútočili dronom na letisko v Saudskej Arábii, zasiahli hlavný radar © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Báb al-Mandab Červené more Húsíovia Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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