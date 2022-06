Nelegálna výroba a predaj cigariet obrali štáty Európskej únie o miliardy eur, prvenstvo si drží Francúzsko

Cigarety vo Francúzsku zdraželi

Ignorácia zistení z praxe

26.6.2022 (Webnoviny.sk) - Štáty Európskej únie prišli v minulom roku vďaka nelegálnej výrobe a predaju cigariet o 10,4 mld. eur. Prvenstvo patrí Francúzku, ktoré takto stratilo 6,2 miliardy eur.Slovensko zaznamenalo výpadok na spotrebnej dani na úrovni 25 mil. eur. Vyplýva to zo štúdie o nelegálnom obchode s cigaretami v únii, ktorú zverejnila audítorská spoločnosť KPMG Väčšine krajín sa darí čierny trh potláčať alebo držať na rovnakej úrovni, napriek tomu však v posledných dvoch rokoch rastie. V roku 2020 o 2,3 % a vlani sa spotreba pašovaných a falšovaných cigariet v únii zvýšila o 3,9 % na 35,5 miliardy kusov. Pod celkové zhoršenie výsledkov sa pritom podpísal najmä vývoj na jednom z hlavných európskych trhov, vo Francúzsku.Francúzska vláda uviedla v roku 2017 do života nový daňový plán, ktorý viedol k zvýšeniu ceny krabičky cigariet o 50 percent na súčasných viac ako 10 eur. Týmto krokom chcela zakročiť proti 27-percentnej miere fajčenia.Výsledkom bolo zníženie o 1,4 percentuálneho bodu na súčasných 25,5 percenta, no zároveň zvýšenie podielu nelegálnych cigariet na celkovej spotrebe z 13,1 % v roku 2017 na 29,4 % v minulom roku. To v praxi znamená, že tretina fajčiarov v krajine siaha po výrobkoch na čiernom trhu.Francúzsko drží podľa správy KPMG nelichotivé prvenstvo aj v oblasti falšovaných cigariet. Takmer dve tretiny takýchto cigariet identifikovaných vlani v únii smerovalo práve na francúzsky trh.Pred rizikami riešenia problému fajčenia cez rýchly nárast spotrebnej dane vystríhajú experti dlhodobo. Samotné zdražovanie bez naplnenia ďalších podmienok totiž núti fajčiarov obracať sa na čierny trh.Odborníci na oblasť verejného zdravia a boj so závislosťami upozorňujú, že snaha o dosiahnutie „abstinenčného stavu“ spoločnosti len formou reštrikcií ignoruje zistenia z praxe. Podľa štatistík z oblasti odvykania totiž len malá časť fajčiarov, zhruba štyri percentá, dokáže svoj zlozvyk opustiť.