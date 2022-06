Sulíkovci nezabudnú Matovičovi prelomenie veta Čaputovej s fašistami, jeho ospravedlnenie by malo ísť v prvom rade celému Slovensku (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ospravedlnenie lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča by malo podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) v prvom rade smerovať celému Slovensku. Strana SaS to uviedla v reakcii na sobotnú tlačovú besedu premiéra Eduarda Hegera a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽaNO), na ktorej poprosili SaS o odpustenie.„Ak by Igorovi Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, tak by ocenil naše pondelkové rozhodnutie vrátiť sa na koaličnú radu a prestal by útočiť. Naopak, on po všetkých našich upozorneniach prelomil veto prezidentky s fašistami proti vôli dvoch koaličných partnerov a opakovane na nás útočil," uviedol predseda SaS Richard Sulík Liberáli majú podľa neho veľkú trpezlivosť a pravidelne ustupujú v záujme udržania tejto vlády a zabránenia návratu Smeru k moci.„Igor Matovič však berie akúkoľvek kritiku osobne, hoci sme vždy hovorili len pravdu a holé fakty o tom, ako jeho balíček poškodí samosprávy a nepomôže tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Náš ďalší postup preto oznámime včas,“ dodal Sulík.